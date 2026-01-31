Месечен ТАРО хороскоп за всяка зодия за февруари 2026

Вашата астрология ви дава съвети в областите на любовта, работата и саморазвитието. Приемете знаците с любящо сърце и преминете през месеца с доверие и разбиране. Доверете се на времето на Вселената и позволете на небесното знание да подсили пътуването ви.

Месечен хороскоп за Таро за Овен

Таро карта на месеца: Императорът

Този месец, Овни, вашата карта Таро ви подтиква да се откажете от съмненията и да започнете да се доверявате на инстинктите си. Повярвайте и наблюдавайте как чувството ви за сигурност и овластяване расте. Повече от личните съображения, може би всичко друго, вашите действия ще свидетелстват драматично за силата на вашата увереност. Поемете инициативата и другите ще забележат вашата смелост. Вашите действия ще бъдат по-убедителни от всякакви съмнения.

Месечен хороскоп за Таро за Телец

Таро карта на месеца: Йерофантът

Телец, твоята карта Таро носи спокойствие и разбиране. Ти, Телец, ще се отпуснеш, ще забавиш търсенето на знания и ще копнееш за яснота в своето сладко време. Този месец говори за търпение и доверие. Нека нещата цъфтят само в своето сладко време, под свои собствени условия.

След като видите, че равновесието не идва с такива усилия, човек се наслаждава да се освободи от напразни планове. Отдайте се, издишайте и вижте красивите съкровища, които ви очакват от благодатното чакане.

Месечен хороскоп за Таро за Близнаци

Таро карта на месеца: Влюбените

Картата Таро на Близнаци е Влюбените, подканваща към предаване; облекчаващо заключение на излишен ритуал на ментално преплитане. Побързайте да приемете резултатите от новооткритата си концентрация или нейното въплъщение на емоционално благополучие. По-малко нерви, вълнуващи окуражаващи планове, много почивка за ваша сметка, вечността е мястото, откъдето трябва да започнете; тялото и умът ви ще ви благодарят, защото ще продължат да ви сигнализират, когато започнете да се отнасяте по-добре с тях.

Месечен хороскоп Таро за Рак

Таро карта на месеца: Колесницата

Картата Таро ви предлага бърза промяна на курса. Този месец ще осъзнаете къде губите енергията си и се изтощавате. Нормално е да казвате „не“ и да се чувствате така относно това, което е важно за вас. Време е да защитите спокойствието си. Разхлабете стегнатата хватка. По-спокойната, фокусирана сила ще ви отведе по-далеч от бързането.

Месечен хороскоп за Таро за Лъв

Таро карта на месеца: Сила

Лъв, твоята карта Таро ти казва, че силата не винаги ще има рев. Този месец ще постигнеш истински растеж само ако практикуваш търпение. Бързината на твоя напредък е по-маловажна, отколкото би била обикновено. Когато правиш малки стъпки много внимателно и мъдро, те стават все по-силни в своята цел. Довери се на Божественото време и – независимо от всичко – знай, че няма бързане. За твоя най-голяма радост, растежът ти във силата сега е стабилен, дори и да изглежда безшумен.

Месечен хороскоп Таро за Дева

Таро карта на месеца: Отшелникът

Дева, вашата карта Таро хвърля светлина върху вътрешния ви свят – този месец ще синхронизирате ритмите си с живота, който живеете днес. Няма да става въпрос за нещастна работа с програми, които вече не ви се струват правилни. Ще практикувате промяна на навиците си от потискащ поглед към такъв, който успокоява душата ви – малките промени ще доведат до големи подобрения. Ще се чувствате по-в хармония, по-балансирани и просто много чувствителни към това, което ви удовлетворява.

Месечен хороскоп за Таро за Везни

Таро карта на месеца: Справедливост

Картата Таро тук ни разказва за нуждите на Везните. Привличат ви балансирани специфики, особено когато наблюдавате откъде се просмуква енергията ви. Този месец обърнете внимание на интуицията си от самото начало – тя може да помогне за забавяне на прегарянето. Въпреки че установяването на граници не е грубо в началото, то ще стане необходимо. В съответствие с това е възможно несъмнено да изберете мира пред това да угаждате на хората. Така че следете тези подозрителни знаци.

Месечен хороскоп Таро за Скорпион

Таро карта на месеца: Смърт

Скорпион, твоята карта Таро символизира промяна. Този месец нищо няма да върви по план и това е добре. Ще се справиш по-добре с това, ако се научиш да се отказваш от контрол. Силата на гъвкавостта ще бъде твоя. Колкото повече се отпускаш и се носиш по течението, толкова по-малко ще се чувстваш принуден да мислиш, че всичко трябва да е на перфектното си място - трябва да бъде преследвано като мечта! Ключът е в предоговарянето, което не може да се случи без пригодност или отворено сърце и ум. С по-добрите дни идват и повече преживявания.

Месечен хороскоп за Стрелец с карти Таро

Таро карта на месеца: Умереност

Посланието на Таро за гласа на Стрелец ви призовава да свалите маската си. Няма да има повече традиция да критикувате това, което вече не е подходящо. Вие вече сте еволюирали; действайте съответно. Освобождаването от части от себе си и навици, които са остарели, ще ви даде известна утеха. Честността ще донесе мир. Вашият предстоящ път изисква честното, ново аз, а не ехо от миналото.

Месечен хороскоп Таро за Козирог

Таро карта на месеца: Дяволът

Таро, Козирог, е готово да ти даде силен намек. Време е да създадеш план за себе си, който те подкрепя, а не контролира. Развий дисциплина, която те насърчава, а не те плаши. Почивката ще бъде част от новия ти план. Новата ти структура трябва да се усеща нежна, но и здрава; не може да се усеща като мъчение. Не си бил предназначен да насилваш нещата безкрайно. Ти си бил предназначен да процъфтяваш, а не просто да оцеляваш едва-едва.

Месечен хороскоп за Водолей с карти Таро

Таро карта на месеца: Звездата

Водолей, твоята карта Таро носи надежда, изречена като думи. Този отложен разговор, който си избягвал с месеци, може да се проведе този месец и вместо стрес, ще се почувстваш облекчен. Колкото по-честни си, толкова повече ще се излекуваш. Ще бъдеш изненадан колко лесно е, след като започнеш. Нека сърцето ти говори. Ще има разбиране, а не страхът от вероятност от конфликт.

Месечен хороскоп Таро за Риби

Таро карта на месеца: Луната

Риби, твоята карта Таро ти заповядва да завържеш разхлабените краища. Този месец ще бъде осъзнаването на толкова много ситуации, които досега оставаха някак си недовършени. След като всичко е готово, умът ти ще се почувства по-бистър. Някак си си влачил проект от месеци. Пусни го. Завършването ще разчисти палубата за новото.