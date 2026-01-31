Оставката на Румен Радев:

Добри новини за България преди историческия мач от Купа "Дейвис"

31 януари 2026, 16:41 часа 365 прочитания 0 коментара
Добри новини за България преди историческия мач от Купа "Дейвис"

Щабът на националния отбор по тенис на България за Купа "Дейвис" получи добри новини в дните преди историческия мач срещу Белгия от Световна група I на турнира. Първата ракета на "червените дяволи" Зизу Бергс ще пропусне срещата поради контузия, която е получил на Откритото първенство на Австралия. Световният номер 43 отпадна в първи кръг както на сингъл, така и на двойки. Като негов заместник в селекцията на Белгия е номиниран Жил-Арно Баи.

Зизу Бергс пропуска мача с България

Баи е 208-и в ранглистата на ATP. "Зизу все още изпитва болка в бедрото, затова решихме да не поемаме никакви рискове. Жил-Арно заслужава мястото си в отбора, в отлична формае  и съм много щастлив да му дам възможност за дебют в Купа Дейвис. Напълно сме фокусирани върху победата в този мач", каза капитанът на беглийците Стив Дарчис.

България

Белгийците, полуфиналисти в последното издание на турнира и номер 4 в тазгодишната схема на пресявките, ще разчитат още на Рафаел Колиньон, Александър Блокс, Сандер Жил и Йоран Флийген. Българските състезатели от утре се събират на лагер в Пловдив. Малко по-късно към подготовката ще се присъединят Нестеров и Радулов, които участват на международни турнири.

При победа в предстоящия мач на 7 и 8 февруари в зала „Колодрума“ в Пловдив България ще играе през септември за класиране на финалите срещу победителя от срещата между Австрия и Япония. При загуба националите ще участват в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Сабаленка загуби втори пореден финал на Australian Open, Рибакина триумфира (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Купа Дейвис
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес