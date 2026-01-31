Добри новини за България преди историческия мач от Купа "Дейвис"

Щабът на националния отбор по тенис на България за Купа "Дейвис" получи добри новини в дните преди историческия мач срещу Белгия от Световна група I на турнира. Първата ракета на "червените дяволи" Зизу Бергс ще пропусне срещата поради контузия, която е получил на Откритото първенство на Австралия. Световният номер 43 отпадна в първи кръг както на сингъл, така и на двойки. Като негов заместник в селекцията на Белгия е номиниран Жил-Арно Баи.

Зизу Бергс пропуска мача с България

Баи е 208-и в ранглистата на ATP. "Зизу все още изпитва болка в бедрото, затова решихме да не поемаме никакви рискове. Жил-Арно заслужава мястото си в отбора, в отлична формае и съм много щастлив да му дам възможност за дебют в Купа Дейвис. Напълно сме фокусирани върху победата в този мач", каза капитанът на беглийците Стив Дарчис.

Белгийците, полуфиналисти в последното издание на турнира и номер 4 в тазгодишната схема на пресявките, ще разчитат още на Рафаел Колиньон, Александър Блокс, Сандер Жил и Йоран Флийген. Българските състезатели от утре се събират на лагер в Пловдив. Малко по-късно към подготовката ще се присъединят Нестеров и Радулов, които участват на международни турнири.

При победа в предстоящия мач на 7 и 8 февруари в зала „Колодрума“ в Пловдив България ще играе през септември за класиране на финалите срещу победителя от срещата между Австрия и Япония. При загуба националите ще участват в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.

ОЩЕ: Сабаленка загуби втори пореден финал на Australian Open, Рибакина триумфира (ВИДЕО)

❗ @DavisCup update – Red Aces ❗

Zizou Bergs has been forced to withdraw at the last minute due to a hip injury. He is replaced in the squad by Gilles-Arnaud Bailly (ATP 208). 🇧🇪 The Belgian team travels to Bulgaria tomorrow for the Davis Cup Qualifiers (Feb 7–8).#RedAces pic.twitter.com/q6NjHlGQWM — Tennis Belgium (@TennisBelgium) January 31, 2026