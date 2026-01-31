Лаконичен Христо Янев след последната контрола на ЦСКА: Свършихме добра работа

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев даде своето мнение след успеха на "армейците" над Дунав Русе в последната им контрола преди подновянването на Първа лига. Специалистът остана доволен от проверката, най-вече от факта, че възпитаниците му са се вложили и са останали здрави. Наставникът на столичния гранд е доволен от свършената работа през зимната подоготовка. Той проведе интервюто в лаконичен стил без особена конкретика.

Янев: Натоварихме добре отбора

"Получи се добра проверка на тежък терен. Надявам се да ни бъде полезна за това, което предстои. Надявам се всичко онова, което направихме да даде това, което искаме по време на първенството. Всички завършиха мача здрави и се вложиха. Надявам се следващия мач да изглеждаме по различен начин, защото всички знаят, че не е същото да играеш официален мач и контрола" каза Янев след успеха на ЦСКА над Дунав Русе.

"Натоварихме добре отбора. Момчетата се постараха да тренират пълноценно. Свършихме добра работа. Надявам се целият отбор да разбере онова, което искаме и за което се борим. Дано накараме всички, които ни следят да бъдат доволни от видяното. Предстои седмица, в която ще се подготвяме за мача. Надявам се отборът да влезе по най-добрия начин в мача", допълни треньорът на ЦСКА.

