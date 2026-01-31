Скръбна вест! Почина голяма легенда на българския футбол

Голямата легенда на Локомотив София и българския футбол Спиро Дебърски си отиде от този свят на 92-годишна възраст. Скърбната вест оповестиха от БТА, а от "железничарския" клуб също излязоха със съобщение. Изпращането ще бъде на 3 февруари от 11:30 часа в църквата „Света София“. Дебърски е шампион на страната ни с любимия си "червено-черен" тим от сезона 1963/64. С националния отбор участва на Олимпийските игри през 1960 година в Рим.

Почина Спиро Дебърски

Дебърски е роден на 8 декември 1933-та година в Благоевград, който тогава носи името Горна Джумая. Започва да тренира футбол в местните клубове Македонска слава, Ботев и Юлий Дерменджиев, от които по-късно ще се роди Пирин. Отбива военната си служба в Казанлък, където играе в тогавашния единен отбор на града – Торпедо (Казанлък).

Забелязан е от Локомотив София. При столичани Спиро Дебърски разгръща пълния си потенциал. Носи екипа на „железничарите“ 11 години – от 1957-а до 1968-а, като в този период записва 276 мача и 84 гола.През 1964 година вдига и шампионската титла на страната. За националния отбор има 24 мача и 8 гола, участва на Олимпийските игри през 1960-а година в Рим, където България „лъвовете“ остават 2-и в група 1 заедно с Югославия, Турция и Обединената арабска република и отпадат. След края на кариерата си се ориентира към треньорска дейност и работи дълги години в България и Кипър.

