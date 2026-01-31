Таро хороскоп за 1 февруари

Научете какво ви очаква тази неделя, 1 февруари 2026, според зодията.

Неделна карта таро за Овен: Колесницата, обърната

Овенът, колесницата, обърната, е свързана със загуба на контрол и в първия ден на февруари областите от живота, които не са под ваш контрол, се разкриват.

Още: Любовен съвет за всяка зодия за 1 февруари 2026

Добрата новина е, че промяната винаги е възможна. Дори и да носите последствия за грешките, които сте допуснали в миналото, днес е първата стъпка в правилната посока. Осъзнаването, че животът не е такъв, какъвто би трябвало да бъде, е мощна първа стъпка.

Неделна карта таро за Телец: Глупакът

Глупакът е вашата дневна карта таро за 1 февруари, представляваща мощна първа стъпка към ново пътешествие. Вие сте готови да поемете по нов път.

Знаете какво искате и има голяма вероятност това да е възможност, на която отдавна сте се надявали. Посланието за днес е да следвате сърцето си. Просто не позволявайте на страстта да ви заслепи за проблемите, когато възникнат. Искате да бъдете оптимисти, целеустремени и реалисти.

Още: От ретрограден Меркурий до слънчево затъмнение: Какво я очаква всяка зодия през февруари

Неделна карта таро за Близнаци: Шест жезли

Близнаци, на 1 февруари, Шестицата жезли символизира победа след проблеми. Днес ще получите признание и награда за упорития труд, който сте положили през януари. Това признание може да дойде от някой близък до вас, шеф, колега или от самите вас.

Не отхвърляйте този момент, сякаш упоритостта ви няма значение. Насладете се на този момент и оставете силата на всичко, което сте постигнали, да проникне на клетъчно ниво. Нека начинът ви на мислене приеме, че когато си поставите цел, можете да я постигнете. Утре можете да си поставите нова!

Неделна карта таро за Рак: Кралица на пентаклите

Още: Седмичен хороскоп за 2-8 февруари 2026 г.

Рак, картата таро „Дама на пентаклите“, е символ на вашата подхранваща енергия. Това символизира грижовен и състрадателен човек, който дава безкористно на другите. На 1 февруари поемате по нов път, фокусирайки се върху семейството и дома си.

Тъй като Пентаклите са свързани с материални притежания и богатство, идеално е да започнете с парите, включително как се харчат или спестяват с цел установяване на сигурност, която е не само за вас самите, но и за всеки човек, на когото животът ви влияе.

Неделна карта таро за Лъв: Две пентакли, обърнати

Двойката на пентаклите, обърната, се отнася до непреодолими емоции, които създават усещане за дисбаланс. Тъй като пълнолунието на 1 февруари е във вашия зодиакален знак днес, има мощна емоционална енергия, която може да наруши чувството ви за мир и да ви накара да искате промяна.

Още: Аспект на деня и фаза на Луната на 31 януари 2026 г. Начало на нова епоха

Започнете с мечтите си, особено тези, които все още не сте осъществили. Лунните възли навлизат във вашия знак през юли тази година. Използвайте уроците от изминалата година, за да планирате мъдро бъдещето и да получите това, което искате от живота си.

Неделна карта таро за Дева: Паж на чашите

Бутонът за нулиране се натиска, когато пълнолунието в Лъв активира затварянето за вашия зодиакален знак. Вашата дневна карта таро, Пажът на чашите, означава ново начало. Така че новото начало бързо въвежда в живота ви днес или утре.

На 1 февруари помислете какво искате да видите да се развива. Бъдете чувствителни към вашите желания и надежди. Опитайте се да не структурирате идеите си твърде бързо; вместо това, оставете място за въображението, за да разпали чувство на удивление и страхопочитание за това какво може да бъде вашето бъдеще.

Още: Духовно послание за всяка зодия за 31 януари

Неделна карта таро за Везни: Крал на пентаклите, обърнат

Днешната карта таро за 1 февруари е Кралят на пентаклите, обърнат, който се отнася до материализма или алчността у вас или у другите. В началото на новия месец, устоявайте на желанието да определяте стойността си чрез това, което притежавате или можете да купите.

Парите могат да се използват за добро, но когато се управляват и разглеждат в правилната светлина. Можете да бъдете конкурентноспособни, но го правете с нагласата, че всеки трябва да спечели, а не само един човек или кауза. Вашата способност да превърнете дисбаланса в нещо хармонично ще ви води по пътя.

Неделна карта таро за Скорпион: Седем пентакли

Още: Таро хороскоп за 31 януари

Седемте пентакли се отнасят до проспериращия резултат от мъдра инвестиция, която е отнела време, за да расте. На 1 февруари вие сте търпеливият човек, който бавно и внимателно се грижи за нещата, в които инвестира време или енергия.

Обръщате внимание на дългосрочните ползи от вземането на финансови решения. Вместо да мислите, че дадена ситуация задължително води до бърз резултат, вие цените процеса.

Неделна карта таро за Стрелец: Четири мечове, обърната

Стрелец, твоята дневна карта таро е Четворката на мечовете, обърната, което подчертава завръщане към действие. Днес помисли за всички неща, които искаш да постигнеш.

Още: На коя дата според зодията ви трябва да пишете желания си през 2026 година

1 февруари може да бъде като начало на новата година, докато се опитвате да се върнете към ритъма на нещата, като фитнес или хоби. Чудесно е да се върнете към продуктивността след кратка почивка. Паузата насърчава оценяването на това, което правите, с нова перспектива

Таро карта за събота за Козирог: Кралица на чашите

Започвайки от 31 януари, Кралицата на чашите се обръща към нуждата от интуитивна мъдрост и дълбоко състрадание. Понякога нежното сърце може да се чувства разочаровано, когато усилията не са взаимни.

Днес може да ви е трудно да съчувствате на другите, включително на себе си; обаче, обърнете внимание на емоционалната страна на проблемите и вижте как можете да се справите с тях с чувствителност.

Неделна карта таро за Водолей: Шест мечове, обърната

Водолей, Шестицата мечове, обърната, често се появява, когато се чувствате заседнали. Една връзка може да ви пречи да постигнете желания тип връзка, поради липса на ангажираност или работата може да не ви дава това, от което се нуждаете.

На 1 февруари решението за промяна е във вас. Може да е трудно да започнете отначало, но тези блокажи могат да затруднят движението в нова посока. Ключът е да осъзнаете кога е време да опитате нещо ново или да работите по-усилено там, където сте сега.

Неделна карта таро за Риби: Тройка пентакли, обърната

Риби, тройката на пентаклите, обърната, ви кани да прегледате как функционират вашите партньорства, за да видите дали те работят толкова безпроблемно, колкото би трябвало.

На 1 февруари може да има значителен срив в комуникацията. Можете да обвинявате другите или да погледнете собствения си принос. Вижте дали поправянето на връзката може да започне от вас, когато е възможно. По-лесно е да контролирате себе си, отколкото да се опитвате да накарате другите да се променят днес.