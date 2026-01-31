Дни преди Олимпийските игри: 16-годишната Малена Замфирова се представи достойно на Световната купа в Словения

16-годишната българка Малена Замфирова се класира на девето място в паралелния гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Рогла, Словения. Нашата състезателка отстъпи на Зузана Мадерова в първия кръг на директните елимации. За Замфирова предстоят Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо. На 8 февруари в Ливиньо тя ще покаже на какво е способна на най-големия спортен форум.

Българката влезе във финалите с девето време. В първия кръг на директните елимации тя трябваше да се изправи срещу осмата Зузана Мадерова. По-предно класираната в квалификацията чехкиня избра червеното трасе, което бе по-бързото от двете в днешния ден. Замфирова стартира добре и на първата контрола имаше преднина от три стотни от секундата, но в долната част от пистата Мадерова бе по-бърза и завърши на 0.46 секунди пред Малена.

За предимството на червеното трасе говори и фактът, че от общо 16 спускания при жените само в три напред бе сноубордистката от синята писта. Победителка при жените стана японката Цубаки Мики, която караше постоянно по червеното трасе, след като успя да спечели квалификацията. За нея това бе трети пореден успех в Рогла след тези през 2024 и 2025 година. Втора остана германката Рамона Терезия Хофмайстер, която завърши на 0.18 секунди след Мики във финала. В малкия финал победителка стана Елиза Кафонт от Италия след падане на нейната съперничка Забине Пайер от Австрия.

