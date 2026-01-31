Оставката на Румен Радев:

ЦСКА загря за Първа лига с успех срещу достоен Дунав! Брахими няма спирка, шедьовър на Жордао

31 януари 2026, 15:50 часа 585 прочитания 0 коментара

ЦСКА постигна успех с 3:1 над Дунав Русе в последната си контрола преди подновяването на Първа лига. Бруно Жордао откри резултата в 14-ата минута с красиво попадение. Четвърт час преди да изтече редовното време Мохамед Брахими реализира поредния си гол от началото на зимната подготовка, макар че останаха съмнения за игра с ръка на крилото. Монтейро намали изоставането на "драконите", преди Годой да оформи крайния резултат.

ЦСКА победи Дунав

Срещата стартира равностойно. В петата минута Лео Перейра уцели лявата греда с хубав изстрел по земя. Гостите отговориха с пробив на Салах, който завърши с удар извън целта. В 14-ата минута Дилчовски изчисти лошо с глава. Топката дойде изкушаващо удобна на волето на Жордао, който реализира за 1:0. Малко по-късно "драконите" пропуснаха чиста възможност.

Вар-ът на Actualno

Салах отне и пусна към Бойчев, който излезе очи в очи с Лапоухов, но с левия крак шутира в аут. В 32-рата минута заучено изпълнение от корнер на Жордао кацна на главата на Питас, който уцели втора греда за ЦСКА в мача. В началото на втората част Ето'о опита да прехвърли Китанов с удар от центъра. Стражът обаче успя да се върне и да избие в корнер. 

Двамата треньори извършиха доста смени в следващите минути. Четвърт час преди да изтече редовното време Брахими удвои аванса на "армейците", като при овладяването на топката останаха сериозни съмнения за игра с ръка. В 75-ата минута Кейта изтърва сам срещу Димитър Евтимов. Неговата грешка бе поправена от Монтейро, който засече центриране от фал в 81-вата минута, за да намали изоставането на Дунав.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

До края на мача Годой се разписа, с помощта на солиден късмет и рикошет при изстрела си. Исак Соле пък направи страхотен пробив, който за малко да завърши с гол.

ОЩЕ: Раздадоха наградите за най-добри футболни съдии на България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Дунав Русе
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес