ЦСКА загря за Първа лига с успех срещу достоен Дунав! Брахими няма спирка, шедьовър на Жордао

ЦСКА постигна успех с 3:1 над Дунав Русе в последната си контрола преди подновяването на Първа лига. Бруно Жордао откри резултата в 14-ата минута с красиво попадение. Четвърт час преди да изтече редовното време Мохамед Брахими реализира поредния си гол от началото на зимната подготовка, макар че останаха съмнения за игра с ръка на крилото. Монтейро намали изоставането на "драконите", преди Годой да оформи крайния резултат.

ЦСКА победи Дунав

Срещата стартира равностойно. В петата минута Лео Перейра уцели лявата греда с хубав изстрел по земя. Гостите отговориха с пробив на Салах, който завърши с удар извън целта. В 14-ата минута Дилчовски изчисти лошо с глава. Топката дойде изкушаващо удобна на волето на Жордао, който реализира за 1:0. Малко по-късно "драконите" пропуснаха чиста възможност.

Салах отне и пусна към Бойчев, който излезе очи в очи с Лапоухов, но с левия крак шутира в аут. В 32-рата минута заучено изпълнение от корнер на Жордао кацна на главата на Питас, който уцели втора греда за ЦСКА в мача. В началото на втората част Ето'о опита да прехвърли Китанов с удар от центъра. Стражът обаче успя да се върне и да избие в корнер.

Двамата треньори извършиха доста смени в следващите минути. Четвърт час преди да изтече редовното време Брахими удвои аванса на "армейците", като при овладяването на топката останаха сериозни съмнения за игра с ръка. В 75-ата минута Кейта изтърва сам срещу Димитър Евтимов. Неговата грешка бе поправена от Монтейро, който засече центриране от фал в 81-вата минута, за да намали изоставането на Дунав.

До края на мача Годой се разписа, с помощта на солиден късмет и рикошет при изстрела си. Исак Соле пък направи страхотен пробив, който за малко да завърши с гол.

