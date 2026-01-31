Лайфстайл:

Бойко Борисов: Надявам се да се направи добро правителство

Надявам се, че в следващите месеци няма да има хаос и в България ще се направи добро правителство, което да върви в крак с всичко, което Европа прави. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видео, публикувано във фейсбук профила му. Думите му са по повод участието му в Срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП) в Загреб, Хърватия.

"В Европа имат огромно разбиране към България"

"Хората в Европа имат огромно разбиране към България и трябва да използваме това за бърза индустриализация и икономиката да сработи бързо. Ние сме забелязани, добри сме, и сме на масата с тези, които вземат решения. Декларациите, които се приемат тук правят така, че административния натиск и бюрокрацията максимално да бъдат свалени, иновациите и включването на големи и средни компании в един общ конкурентоспособен пазар на Китай, САЩ и Индия, е огромен интерес за ЕС", добави Борисов.

Влизането в еврозоната и в Шенген поставят България на масата, на която се вземат решения и на лидерски формати, които изслушват всяка страна, посочи той.

По думите му вертикалните коридори, които правим от Александруполис към Украйна и от Солун през Рупча, отново за Украйна, са предизвикали интерес от страна на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и канцлера на Германия Фридрих Мерц. Те са заинтересувани от това, което прави България – да инвестира в огромна газова инфраструктура с най-мощните компресори, каза Борисов.

Голям оптимист съм по отношение на работата с Германия в следващите месеци, Европейската комисия също направи много за България тази година и много разчита на нашата страна. Никога в Европа не е имало съмнение относно дисциплината и лоялността на ГЕРБ. Ние сме и в Комитета на желаещите, твърдо подкрепяме Украйна и участваме във военната помощ, коментира Бойко Борисов.

В рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб Бойко Борисов разговаря с канцлера на Германия Фридрих Мерц, както и с министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович и на Гърция Кириакос Мицотакис.

Лидерът на ГЕРБ проведе среща и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Пламен Иванов
