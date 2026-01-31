Кой е мишената: Голям взрив в ирански град

Взрив е избухнал в сграда в град Бандар Абас в Иран на брега на Персийския залив, съобщиха местните медии. Причината за него засега е неизвестна. Държавната телевизия в страната информира още, че експлозията е станала в осеметажна сграда, като са унищожени два етажа, няколко превозни средства и магазини. На място също така са изпратени спасителни екипи и пожарни.

Кой е мишената?

Информационна агенция "Тасним" определи като "напълно неверни" публикациите в социалните мрежи, според които командир от военноморските сили на Революционната гвардия е бил мишена на взрива.

В последните няколко седмици САЩ продължиха да струпват военни кораби в района на Персийския залив, а президентът Доналд Тръмп мотивира тези действия с репресиите срещу протестиращите срещу иранския режим. Той неколкократно заяви, че се надява да не се наложи използването на сила, но е готов да го направи, ако се налага.

По-рано днес пък САЩ предупредиха, че "няма да толерират опасни действия" на Иран в Ормузкия проток. Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток, даде да се разбере това в навечерието на предстоящите утре и вдругиден по този най-важен маршрут за износ на петрол учения с бойни стрелби на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция - военната опора на властта в Техеран.

