ООН е изправена пред финансов колапс: Предупреждение от Гутереш

Организацията на обединените нации (ООН) е изложена на риск от "неизбежен финансов колапс“, тъй като държавите членки не плащат своите такси, предупреди ръководителят на организацията Антонио Гутереш . Той обяви, че ООН е изправена пред финансова криза, която "се задълбочава, заплашвайки изпълнението на програмите“, и че парите може да свършат до юли. В писмо до всички 193 държави членки той написа, че трябва да изпълнят задължителните си плащания или да преразгледат финансовите правила на организацията, за да се избегне колапс.

САЩ отказаха да правят вноски

Това се случва, след като най-големият донор на ООН, САЩ, отказаха да правят вноски в редовния и в мироопазващия бюджет на ООН и се оттеглиха от няколко агенции, които нарекоха "загуба на парите на данъкоплатците“. Няколко други членове също имат просрочени задължения или просто отказват да плащат, пише ВВС.

Въпреки че Общото събрание на ООН одобри частична промяна във финансовата си система в края на 2025 г., организацията все още е изправена пред огромна парична криза, утежнена от правило, което гласи, че тя трябва изплаща пари, които никога не е получавала.

В централата ѝ в Женева навсякъде са поставени табели, предупреждаващи за ситуацията. В почти отчаян опит за спестяване на пари, ескалаторите редовно се изключват, а отоплението се намалява.

Гутереш написа в писмото си, че ООН се е сблъсквала с финансови кризи в миналото, но че настоящата ситуация е „категорично различна“.

"Решенията да не се изплащат оценени вноски, които финансират значителен дял от одобрения редовен бюджет, вече са официално обявени“, каза генералният секретар, без да назовава конкретни членове.

Той каза, че „целостта на цялата система“ зависи от това държавите да спазват задължението си съгласно устава на ООН да плащат своите „оценени вноски“ - добавяйки, че само 77% от общата дължима сума е била платена през 2025 г., оставяйки рекордна сума неплатена.

Гутереш заяви, че правилото, според което ООН трябва да върне неизразходваните пари по определени програми на членовете, ако не може да изпълни бюджет, създава „двоен удар“, при който се „очаква да върне пари, които не съществуват“.

"Не преувеличавам неотложността на ситуацията"

"Не преувеличавам неотложността на ситуацията, пред която сме изправени сега. Не можем да изпълняваме бюджети с несъбрани средства, нито да връщаме средства, които никога не сме получавали“, подчерта той.

В резултат на това ООН сега връща милиони долари, които всъщност никога не е имала.

"Изводът е ясен“, написа Гутереш. "Или всички държави-членки спазват задълженията си да плащат изцяло и навреме, или държавите-членки трябва фундаментално да преразгледат финансовите си правила, за да предотвратят непосредствен финансов колапс.“

Агенциите на ООН рядко получават всички пари, които искат за справяне с хуманитарни кризи, но последните 12 месеца бяха особено трудни.

САЩ са най-големият донор на ООН, но президентът Доналд Тръмп заяви, че не изпълняват „големия си потенциал“ и ги критикува за това, че не подкрепят водените от САЩ мирни усилия.

САЩ не платиха вноската си в редовния бюджет на ООН през 2025 г. и предложиха само 30% от очакваното финансиране за мироопазващи операции на ООН.

След това, през януари, Тръмп оттегли средствата си от десетки международни организации, включително 31 агенции на ООН, за да „прекрати финансирането от американските данъкоплатци и участието им в организации, които поставят глобалистките програми пред приоритетите на САЩ“.

В края на декември САЩ обещаха 2 милиарда долара финансиране за хуманитарни програми на ООН - предупреждавайки, че международната организация трябва да се „адаптира или да умре“ - част от 17-те милиарда долара, които тя похарчи през 2022 г.

Други страни, като Великобритания и Германия, също обявиха значително намаляване на чуждестранната помощ, което неизбежно ще се отрази на работата на ООН.

Гутереш предупреди по-рано този месец, че ООН е изправена пред най-крехкото си финансово положение от години - отново позовавайки се на неплатени такси - след като заяви през октомври, че е изправена пред „надпревара към фалит“.

Тръмп в същото време беше обвинен от критици, че се стреми да замени някои функции на ООН със своя Съвет на мира, който да наблюдава усилията за възстановяване в Газа.

Президентът на САЩ заяви, че работата му ще се осъществява "съвместно с Организацията на обединените нации“ - но когато преди това журналист от Fox TV го попита дали съветът ще заеме мястото на ООН, той отговори: "Ами, може би“.