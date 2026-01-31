Войната в Украйна:

Бойко Борисов и Мицотакис обсъдиха Вертикалния газов коридор

31 януари 2026, 16:19 часа 428 прочитания 0 коментара
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис подчерта днес важността на Вертикалния газов коридор по време на среща с бившия български премиер и лидер на партия ГЕРБ Бойко Борисов, предадоха АНА-МПА и БТА. "Искам да подчертая важността на Вертикалния коридор. Това е значима и стратегическа инвестиция и за двете страни в момент, когато се опитваме да се откъснем от руския природен газ", посочи Мицотакис по време на срещата си с Борисов.

"Стратегическото сътрудничество със САЩ вече дава надеждни резултати"

"Стратегическото сътрудничество със САЩ вече дава надеждни резултати. От вчера имаме първо споразумение за транспорт на природен газ от Гърция до Украйна, което показва важността на тази много значима инициатива както в икономически, така и в геополитически план", изтъкна Мицотакис.

"Според мен Вертикалният коридор не е само за енергия. Той се отнася също за магистралите, за търговията, както и пълната свързаност между Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна. И това значително увеличава геополитическата стойност на нашите страни", посочи още гръцкият премиер.

Мицотакис и Борисов участват в неформалната среща на Европейската народна партия (ЕНП), която се провежда в Загреб.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
