На 10 октомври: Числото 10 идва с „Божествено послание“ за 4 зодии, което на клеветата строшава зъбът

Всички ние сме социални същества, които, искаме или не искаме, зависят от мнението на другите. Често се случва нечии думи да бъдат изопачени, а някои хора да станат жертва на клевети и подмятания. Но на 10 октомври числото 10 идва като защитен знак от небесата – „Божествено послание“, което прави думите на клеветниците безсилни.

Символиката на числото 10 се свързва със завършеността и хармонията – момент, в който старите рани могат да се излекуват, а истината да изплува на повърхността. За някои зодии това ще бъде ден, в който ще почувстват как Вселената застава на тяхна страна и клеветата губи своята сила.

Близнаци

Близнаците отдавна са привлекли завистливи погледи заради своята енергичност и умение да се изразяват. Често те стават обект на празни приказки, които подкопават доверието им в хората. На 10 октомври числото 10 ще се появи като огледало, в което истината ще се отрази ясно и ще освети техните намерения.

Клеветата ще изгуби силата си, защото хората ще започнат да виждат делата, а не думите на завистниците. Божественото послание за Близнаците е: „Гласът на истината винаги надделява над шума на лъжата.“ Това ще им даде кураж да продължат по своя път без страх.

Везни

Везните, които винаги търсят справедливост и баланс, често страдат, когато някой умишлено ги злепоставя. Те се тревожат дали другите ще повярват на истината, или на слуховете. Числото 10 ще дойде като везна на съдбата, която накланя стрелката единствено към справедливостта.

Неприятните приказки ще започнат да дрънчат на кухо, защото действията на Везните ще се окажат много по-силни от думите на злонамерените. Божественото послание към тях е: „Довери се на хармонията – тя ще върне мира в сърцето ти и ще те изправи пред правдата.“ Така ще усетят, че клеветата вече не може да ги нарани.

Стрелец

Стрелците по природа са свободолюбиви и открити, но именно тази тяхна честност понякога става причина за завист. Те често са обвинявани в неща, които нямат общо с тях. Числото 10 ще бъде техният щит – то ще им помогне да разберат, че няма нужда да се оправдават пред никого.

Истината ще стане очевидна чрез техните дела и постъпки. Божественото послание за тях е: „Свободата ти е оръжие – с нея разбиваш всяка измислица.“ В този ден Стрелците ще почувстват, че могат да вървят с гордо вдигната глава, защото клеветата вече не може да ги спре.

Водолей

Водолеите са визионери и често предизвикват завист с идеите си. Тяхната различност е била повод за осмиване или подигравки. Но числото 10 ще се яви като светлина, която озарява техните идеи и показва колко ценни и значими са те. Клеветниците ще осъзнаят, че думите им се разпадат като пясък в ръката.

Божественото послание за Водолеите е: „Бъди верен на пътя си – светлината ще покаже кой е истинският ти образ.“ В този ден те ще почувстват силата на признанието и ще намерят нова сила в себе си и в околните.

Днес числото 10 се превръща в божествен щит, който разбива веригите на клеветата и освобождава душите от страха да бъдат неразбрани. За тези зодии денят ще бъде доказателство, че истината винаги намира начин да се изкаже по-силно от лъжата. Божественото послание е ясно: - на клеветата се строшава зъбът.