Аспект на деня и фаза на Луната на 17 декември 2025 г. Ден за освобождение

На 17 декември 2025 г. Луната е намаляваща, 27-и лунен ден от 05:34 ч. Всичко, изградено върху самозаблуда, ще се разпадне. Но това не е наказание, а освобождение. Енергията на деня изисква не страдание, а превръщане на мечтите в практически действия. Ако искате да вярвате в нещо, намерете осезаеми доказателства за това. Ако се стремите към нещо, запишете първата конкретна стъпка. Настроението може да е интроспективно и тежко. Стари оплаквания ще изплуват на повърхността, заедно с желание да се задълбочите в мотивите – вашите собствени и тези на другите.

Това е време за вътрешен диалог, но не и за произнасяне на окончателна присъда. За да изживеете този ден не като жертва на обстоятелствата, а като автор на живота си, започнете с честен въпрос: кои от моите планове са основани на вяра и кои са основани на реалност? Когато се сблъскате с препятствие, не се ядосвайте и не се отказвайте. Запитайте се: „На какво ме учи това? Каква слабост разкрива това?“ Вечерта си позволете откровен разговор или смела мисъл за бъдещето, но я подкрепете с поне един факт.

Сънища и подстригване

Денят е подходящ за подстригване в случай, че искате да запазите прическата си дълго време, косата ще расте много бавно. Сънищата, видени в този лунен ден обикновено са изпълнени с много символи.

