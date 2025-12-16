Последното пълнолуние за 2025 ще донесе истинско щастие на тези зодии

Последното новолуние за 2025 г. ще настъпи на 20 декември в 03:43 ч. и то ще даде на 5 зодии нещо, за което дори не са мечтали. Ето на кого хороскопът за Новолунието обещава голямо чудо.

Лъв

За Лъвовете това Новолуние ще бъде лъч светлина, който ще заличи всички неуспехи от живота им. Може да се появи човек, новина или момент, които ще възстановят вярата им в чудесата. Това щастие няма да е малко или тихо. То ще им донесе радост, гордост от себе си затова, че другите ги виждат и оценяват. Лъвовете отново ще се окажат под светлината на прожекторите и този път това ще им донесе удоволствие, а не умора.

Риби

За Рибите последното Новолуние за годината подготвя истинско чудо, което е трудно да се обясни с логика. Нещо, което отдавна не се е развивало, изведнъж ще започне да се движи от само себе си. Ще имате усещане, че някой е премахнал ненужни препятствия от пътя ви.

Мечтите стават реалност за тези зодии в края на декември

Този период ще ви донесе радост, която ще ви накара да да пеете и да летите от щастие. Очаква ви топъл разговор, неочакван жест или ситуация, която ще ви накара да се усмихнете и да си помислите: „Това наистина е моето щастие.“ За Рибите това ще бъде момент, който ще искат да запомнят завинаги.

Стрелец

Стрелецът ще почувства, че животът най-накрая спира да го изпитва за сила и издръжкивост. Новолунието ще донесе рязка промяна в настроението, обстоятелствата и чувствата. Това, което е било потискащо или е висяло във въздуха, просто ще изчезне. Предстоят дни, в които всичко върви гладко: срещи, новини, спонтанни решения. Стрелецът отново ще се почувства в стихията си. Вие сте там, където има вълнение, радост и усещане, че предстои нещо много хубаво.

Утре Дева, Стрелец + още 2 зодии ще разберат, че всяка жаба трябва да си знае гьола

Телец

За Телеца това Новолуние ще бъде момент, в който ще усети земята под краката си, но не скучно, а приятно. Ще почувствате, че можете да си позволите повече, отколкото сте свикнали. И това ще донесе удоволствие. Може да има приятни изненади, подаръци или събития, които ще причинят искрена радост. Това е случаят, когато щастието не е нужно да се търси, то идва и остава.

Водолей

За Водолея, Новолунието ще донесе нещо неочаквано в най-подходящия момент. Възможно е плановете да се променят, да се появят новини или ситуация да преобърне настроението на представителите на знака, но само в добра посока.

Ще ви се струва, че животът ви е намигнал и ви е казал: „И така, готов ли си?“ И отговорът ще бъде очевиден. За Водолеите това щастие е свързано с лекота, щастие и усещането, че предстои един наистина интересен и пълноценен живот.

Хороскоп за утре, 17 декември: Телците ще си оправят сметките, а Везните ще си платят скъпо за грешките