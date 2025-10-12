Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 13 до 19 октомври 2025

През седмицата от 13 до 19 октомври 2025 г. късметът най-накрая ще споходи три зодиакални знака. Седмицата започва с късмет, тъй като в понеделник, 13 октомври, се случват три индивидуални и мощни транзита. На този ден Венера преминава във Везни, Плутон заема директно във Водолей, а последната четвърт на Луната изгрява в Рак. Въпреки че всичко това се случва в един и същи ден, ефектите и възможностите ще продължат и през 2026 г. Тези планетарни промени представляват възможност за разширяване, тъй като сте призовани да преоткриете какво означава да се влюбите в живота си, вместо просто да преминавате през движенията на живота.

Енергията на Луната в Рак ви позволява да прегърнете интуицията си и да се възползвате от възможностите, за да почувствате по-силна емоционална връзка с живота си и света около вас. Колкото по-свързани се чувствате, толкова по-голям късмет ще можете да се възползвате. Преминаването на Венера във Везни, един от управляващите ѝ знаци, засилва тази енергия. Това е красив, дълготраен транзит, който носи изобилие, дълбоки душевни връзки и способността да прегръщате нови преживявания. Венера във Везни е за това да живеете живот, който изпълва сърцето ви с благодарност, особено по отношение на това с кого се обграждате.

Тъй като Плутон е в директна позиция във Водолей от понеделник, 13 октомври, до 6 май 2026 г., вие навлизате в портал на трансформация и растеж. Плутон ви насърчава да поставите под въпрос предишните си вярвания и планове, за да можете да станете най-автентичното си аз. Тази версия на себе си изисква да обичате живота си и да привличате пълния божествен късмет на вселената.

1. Водолей

Върни се към това, което обичаш, мили Водолей. Животът напоследък ти се струва като мъка, за разлика от вдъхновяващото приключение, което предпочиташ. За да промениш нещата към по-добро, трябва да се замислиш защо си давал толкова много енергия на неща, които те изтощават, вместо на това, което те озарява отвътре. Предопределен си да правиш забележителни неща в този живот, но не можеш да следваш чужд сценарий, за да ги постигнеш. Отдели време, за да се върнеш към начина, по който винаги си си представял живота си. Не става въпрос само за това да почиташ сърцето си или да се наслаждаваш на себе си, а за да се синхронизираш с вселената.

Венера ще премине във Везни в понеделник, 13 октомври, където ще остане до 6 ноември. Този транзит ви предлага шанс да се върнете към това, което обичате. Знаете какво е чувството да живееш в хармония с душата си , но от известно време не сте си позволили да поемете по този път. Венера във Везни ви напомня, че не можете да продължавате по даден път единствено заради почести или пари, ако той не резонира с вас или с живота, за който мечтаете.

През това време ще бъдете привлечени обратно към това, което и кого обичате. Не забравяйте да прегърнете както желанията на сърцето си, така и любящите и подкрепящи връзки в живота си. Като уважавате вътрешните си желания и си позволявате да повярвате, че животът не е нужно винаги да се чувства толкова труден, ще привлечете повече късмет, изобилие и любов чрез поредица от ободряващи нови преживявания.

2. Близнаци

Ако не работи, няма причина да продължавате, скъпи Близнаци. Вие сте зодиакалният знак, който преминава през най-монументалната фаза на лична трансформация. Тази енергия ще промени драстично живота ви в течение на 20 години. И все пак това не е процес, през който трябва или можете да преминете бързо. Вместо това, става въпрос за това да осъзнавате малките проблясъци на промяна, които вселената ви поднася.

Плутон ще застане директно във Водолей в понеделник, 13 октомври. Планетата за първи път влезе във Водолей през януари 2024 г. и въпреки че се потопи обратно в Козирог по време на ретроградното си движение, тя отново влезе във Водолей, където ще остане и през ноември 2024 г. Когато Плутон застане директно, всичко е свързано с ново начало. Този период най-накрая ще ви позволи да видите растеж в живота си. През това време ще ви бъдат представени възможности да научите кое е вашето истинско аз чрез пътувания и изследване на нови възможности. Не се придържайте към никакви предишни планове или задължения, а вместо това, нека тази фаза бъде време на открития, за да можете най-накрая да видите мечтите си да се сбъдват.

3. Скорпион

Бъдете честни със себе си за това, което чувствате, скъпи Скорпиони. Последната четвърт на Луната в Рак ще се издигне в понеделник, 13 октомври, насърчавайки ви да размислите върху емоционалното си състояние. Ракът управлява елементи, свързани с късмет, изобилие и нови преживявания; обаче, той също така ви моли да вземете предвид интуицията и чувствата си. Последната четвърт на Луната представлява време да размислите върху това, от което вече не се нуждаете, а в Рак това може да включва освобождаване от предишни вярвания и страхове.

Последната четвърт на Луната в Рак е свързана с постигане на напредък, а не с перфекционизъм, така че практикувайте благодат към себе си и процеса си през това време. Вие сте на правилния път, но трябва да се уверите, че отдавате на чувствата си същата тежест, както и на логичните решения, които се опитвате да вземете. Последната четвърт на Луната в Рак в понеделник, 13 октомври, е свързана с предстоящото пълнолуние в Рак на 3 януари 2026 г. Така че, макар че може би все още не сте готови да вземете решаващо решение за житейския си път, през 2026 г. ще бъдете.

През това време трябва да уважавате интуицията си, да водите дневник на възникващите събития и да не се съмнявате в чувствата, които изпитвате. Може също да искате да помислите за различно планиране на бъдещето си. Вместо да се фокусирате върху важни етапи, помислете как искате да се чувствате в новия си живот. Това може да включва свързаност, радост, любов, мир или друга важна емоция за вас. Като се фокусирате върху това как искате да се чувствате, можете да позволите на тази енергия да ви води напред през всяко решение, което вземате. Първо обаче трябва да се освободите от страха, който ви е спъвал.