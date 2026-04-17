Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 20 до 26 април 2026

През седмицата от 18 до 24 август 2025 г. късметът най-накрая ще сполети три зодии. Обърнете внимание на чувствата и интуицията си, тъй като Луната и Венера ще се обединят в Рак в сряда, 20 август. Луната управлява въпросите, свързани с емоциите и интуицията, и ще окаже голямо влияние върху енергията през следващата седмица. Не забравяйте да си дадете достатъчно време за медитация и да седите в тишина, тъй като по този начин създавате пространство, за да чуете какво се опитва да ви каже интуицията ви.

Луната и Венера ще донесат по-големи възможности за любов и богатство, докато в четвъртък, 21 август, Луната и Меркурий ще се съберат в Лъв, за да донесат нови възможности и дълбок период на трансформация. Вслушайте се в интуицията си и прегърнете емоциите си, но бъдете готови да предприемете действия, когато получите потвърждение, че е време да прегърнете съдбата си.

Енергията на Луната ще продължи да бъде важна, тъй като Новолунието в Дева изгрява в неделя, 24 август, точно след като сезонът на Дева започва в петък, 22 август. Девата е лечителят на зодиака и може да ви помогне да разберете как да привлечете повече късмет в живота си. Новолунието ще бъде особено интензивно за проявление, тъй като е първото от двете Новолуния в Дева, които ще се случат. Второто ще достигне своя връх на 21 септември като слънчево затъмнение. Важно е да се доверите на божественото време, знаейки, че е необходимо време, за да се постигнат резултатите, на които се надявате. Търпението винаги се отплаща.

Скорпион

Ако го искаш, твое е, скъпи Скорпионе. Трудно ти е да повярваш в себе си и в това, което е предопределено за теб, особено с това как изглежда животът ти в момента. Трябва да осъзнаеш, че вселената не те е забравила, нито те е изоставила. Трябва да вярваш в себе си и в способността си да живееш живот, изпълнен с любов и изобилие. Работи върху позитивни утвърждения , които да ти помогнат да стигнеш до място, където можеш да поемеш късмет.

Обърнете специално внимание на емоциите и интуицията си, когато Луната се съедини с Венера в Рак в сряда, 20 август. Ракът влияе върху късмета ви, новите начала и пътуванията, което означава, че изобилието е ваше, ако направите избора да го преследвате. Може да получите възможност за пътуване, нова работа, преместване или любов. Венера управлява всички тези теми, докато Луната ви помага да разберете своята истина. Този транзит ви поставя на място, където е много по-малко рисковано да поемете шанс за мечтите си, отколкото винаги сте си пожелавали.

Стрелец

Поемете контрол над живота си, Стрелеци. В четвъртък, 21 август, Луната и Меркурий ще обединят сили в Лъв. Меркурий наскоро беше ретрограден в Лъв, така че може да бъдете помолени да преразгледате теми, които за първи път възникнаха в края на юни. Опитайте се да не се чувствате разочаровани, ако отнеме повече време от очакваното, за да постигнете напредък, тъй като това е целта на това време. Може да сте били затрупани с множество възможности, но не сте били сигурни коя е предназначена за вас. Тази бавност ви позволява да се свържете с енергията на Луната, за да можете да се докоснете до вътрешната си мъдрост, преди да продължите напред.

Енергията на Луната и Меркурий в Лъв в четвъртък, 21 август, ви помага да цените това, което чувствате, че е правилно за вас, за да можете да се възползвате от новите възможности със смелост. Ето как изглежда да си върнете силата. Не можете просто да чакате някой да ви каже, че даден избор идва с гаранция. Вместо това, трябва да поемете контрол над живота си, да се доверите на интуицията си и да направите избора, който в сърцето ви се чувства правилен. Това ще доведе до началото на нова ера в живота ви, която е предопределена да донесе по-голямо изобилие и късмет.

Козирог

Отделете необходимото време, за да го направите както трябва, Козирог. Сезонът на Дева започва в петък, 22 август, докато Новолунието в Дева достига своя връх в неделя, 24 август. Сезонът на Дева управлява действието, така че ще бъдете водени да задействате планове или да постигнете напредък по мечтите си през това време. Луната обаче ще ви напътства да се вслушвате във вътрешното си аз, за ​​да можете да се възползвате максимално от тази щастлива енергия.

Въпреки че Новолунието в Дева в неделя, 24 август, е мощно време за проявление, то се засилва, тъй като е първото от две последователни Новолуния в Дева. Второто Новолуние в Дева ще се случи на 21 септември и също ще бъде слънчево затъмнение, представляващо драматична промяна. Важно е да практикувате търпение през това време, знаейки, че имате време да усъвършенствате плановете си за успех.

Най-добре е да сте наясно с намеренията си и да сте наясно къде се водите, тъй като това, което започвате по това време, е по-голямо, отколкото вярвате в този момент. Първото Новолуние в Дева е свързано с планирането, докато сезонът на Дева ви помага да правите малки стъпки напред. Когато настъпи второто Новолуние в Дева, ще сте готови да се впуснете в живота на мечтите си.