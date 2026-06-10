Хулио Веласкес проговори за интереса от Италия: тръгва ли си от Левски?

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде първа пресконференция преди “сините“ да подновят тренировъчния си процес. В нея той говори за новите попълнения, целите на клуба и условията, с които разполага Левски. Освен това, той обърна внимание на слуховете от Италия, че клубът от Серия Б Сампдория го иска за треньор. Испанският специалист беше категоричен в изказването си, че ще остане там, където се чувства щастлив, а именно на “Герена“.

Хулио Веласкес: “Не обръщам никакво внимание на такива слухове“

На първата си пресконференция след края на вече изминалия сезон 2025/26, Хулио Веласкес говори за предстоящите дни в подготовката на Левски. Освен това, старши треньорът обърна внимание и на слуховете, които го свързват с италианския Сампдория. Ето какво каза испанският специалист по въпроса: “ Винаги обичам да се отнасям към тези коментари и новини по най-нормален начин. Не обръщам никакво внимание на такива слухове и коментари. Това за мен е нормално.

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Хулио Веласкес вече е водил италиански отбор

В крайна сметка това е част от средата, в която се намираме. На мен ми е ясно, че се намирам на мястото, на което искам да бъда. Където съм щастлив и доволен. От тук насетне фокусът ми е към предстоящия сезон“. Хулио Веласкес вече има опит по италианските терени, като през 2018 г. беше начело на Удинезе. А Сампдория завърши сезон 2025/26 на 13-о място в Серия Б.

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