Венци Стефанов отговори на призивите “оставка“: свърза Славия с Шампионска лига

Подготовката на българските отбори в Първа лига за новия сезон постепенно започва, а с нея идва и възможността на родните тимове да започнат на чисто. Но в Славия остават и някои от старите промени. Президентът на “белите“ Венцеслав Стефанов даде пресконференция преди старта на подготовката, а в самото ѝ начало фенове на отбора от Овча Купел скандираха “оставка“. Стефанов отвърна на призивите по време на пресконференцията.

Венци Стефанов: “Кой български отбор продава футболисти в шампиони?“

Ето какво каза президентът на Славия Венцеслав Стефанов за призивите “оставка“ малко преди началото на първата пресконференция за подготовката на “белите“: “Знам ги тези феновете кои са. Единият от тях го арестуваха преди няколко дни с наркотици. Казал съм вече – като имат претенции, да докарат човек, с когото да разговаряме. Славия няма задължения. Искам да попитам вас, журналистите, кой български отбор продава футболисти в шампиони? Кристиян Балов ще играе в ШЛ с Цървена звезда“.

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Славия завърши в долната половина на таблицата в Първа лига

През сезон 2025/26 Славия завърши на 11-о място в Първа лига. “Белите“ спечелиха 46 точки от 37 изиграни мача – 12 победи, 10 равенства и 15 загуби. Недоволството от страна на феновете се засили в края на кампанията, когато Славия завърши извън първата осмица и в плейофите попадна в групата на борещите се за оцеляване. Така за поредна година “белите“ остават далеч не просто от по-достойно класиране в Първа лига, а и от зона Европа.

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