Революцията в Ювентус продължава: световен шампион намалява заплатата си, за да играе в Торино

Ювентус направи много разочароващ сезон 2025/26 в италианската Серия А, като изпусна място в Шампионска лига в последния ден от първенството, въпреки че през цялата кампания беше в борбата за класиране на “турнира на богатите“. За да поправят грешките си, “бианконерите“ ще бъдат много активни на трансферния пазар, като след новините за интереса към двама шампиони на Италия, идват и такива за нов вратар. Според журналиста Джанлука ди Марицио Ювентус е договорил трансфера на Емилиано Мартинес от Астън Вила.

Ювентус и Мартинес са се договорили за 3 години

Според информациите, Ювентус вече е проявил интереса си към двама шампиони на Италия. Сега е време “бианконерите“ да се подсигурят на още една позиция, която беше сред по-слабите им през изминалия сезон. Става въпрос за вратарския пост, а по всичко изглежда, че световният шампион от 2022 г. Емилиано Мартинес ще бъде новото попълнение под рамката на Ювентус. Според източника двете страни вече са се договорили за 3-годишен договор.

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Мартинес ще намали заплатата си за Ювентус

От седемте отбора, които се класират за Европа в Италия, само два са допуснали по-малко голове от Ювентус. “Бианконерите“ са с 34, Рома е с 31, а Комо е с 29. Въпреки това явно в Торино са сметнали, че им е нужен вратар от по-висока класа. Информациите гласят, че Мартинес дори се е съгласил да намали заплатата си. В момента в Астън Вила той получава по 150 000 евро на седмица, а договорът му с “виланите“ е до 2029 г. Според специализирания сайт “transfermarkt“ аржентинецът е оценен на 12 милиона евро.

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