Нарочно ли бавят третия мост на Дунав? Йотова смъмри Румъния

Румъния е изправена пред остри критики от българските си съседи заради третия мост над река Дунав, научаваме от информационния телевизионен канал в румънската страна Digi24. Те дойдоха от президента на България Илияна Йотова по време на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), където присъства и министърът на външните работи на Румъния Оана Цою.

Букурещ блокира строителството на моста

Според българския президент Букурещ на практика блокира строителството на третия мост над Дунав, който трябва да свърже Русе и Гюргево. Българският президент е заявила, че Румъния не си върши добре работата, въпреки че българите казват, че са продължили напред със собствените си планове, защото искат да свържат пътните мрежи на Балканите възможно най-бързо.

Снимка: БГНЕС

"Носим споделена отговорност с Румъния. Не мога да си обясня защо години наред, в различните качества, в които съм работила, нашите румънски колеги продължават да имат резерви относно изграждането на този мост. Той не е включен сред приоритетите на европейските решения и в новата финансова рамка няма нищо по този въпрос", коментира още Йотова.

Според нея "диалогът между България и Румъния относно реализирането на този стратегически проект не е на необходимото ниво, но тя е на мнение, че българската „политическа инвазия" по този въпрос, трябва да продължи, защото е от решаващо значение.

Мостът трябваше да е готов 2027?

Припомняме, че през септември 2023 г. двете страни подадоха съвместен проект пред Европейската комисия за предпроектно проучване на втори мост Русе-Гюргево. През януари 2024 г. Европейската комисия официално одобри финансирането за проучване на проекта за трети мост над Дунав.

Първоначално времевият график предвиждаше подписване на договор с ЕК до средата на 2024 г. и изпълнение до края на 2026 г

Споразумението беше подписано, но хоризонтът за изпълнение на моста беше изместен до 2027 г. Финансовото участие на българската страна по проекта е в размер на 1,4 млн. евро (2,73 млн. лева), като се очаква до 50% от тях да бъдат безвъзмездна помощ по Механизма за свързване на Европа.

Проблемите и рисковете

Рискът от забавянето е загуба на европейски средства и възникване впоследствие на необходимост от търсене на други финансови източници, при положение, че проектът е одобрен по Механизма за свързаност на Европа.

Проблемът се корени в румънската обществена поръчка, по която бяха подадени 11 оферти, но изборът на изпълнител незнайно защо се бави и срокът за оценка на офертите се удължава вече девет пъти.

Това е проблем и за България, тъй като българската държава на свой ред трябва да обяви поръчка по проекта, но едва след като румънската сключи договор с изпълнителя, който все още не е избрала.

Завиждат ли ни Румъния за румънските туристи?

Няма логично обяснение за забавянето на проекта, при положение, че той е от стратегическо значение както за България, така и за Румъния предвид засиления трафик между двете страни.

Припомняме, че по данни на НСИ рекорден брой румънски туристи са посетили България през 2025 г. Те имат близо 1 млн. регистрации на туристи в местата за настаняване през изминалата 2025 г., което е увеличение с 8,5% спрямо 2024 г. – това е най-високото ниво на туристически регистрации от този пазар, отчитано досега. 51,2% пък е ръстът на регистрациите на румънски туристи в местата за настаняване през 2025 г. спрямо предпандемичната 2019 г., отново по текущи данни на НСИ.

Припомняме, че и през настоящата година около Великденските празници имаше масово румънско присъствие в България за Великден. ОЩЕ: Масово румънско присъствие в България за Великден: Румъния със съвети към гражданите си