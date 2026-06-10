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"Ако Бог е рекъл, ще бъда на следващото Световно!": Първи думи на съдията, когото САЩ обяви за заплаха и не допусна до Световното

10 юни 2026, 18:41 часа 664 прочитания 0 коментара

Сомалийският съдия, чиито достъп до САЩ преди Световното първнество бе отказан, бе посрещнат от привърженици и официални лица при завръщането си в родината.  Омар Артан бе обявен за най-добър футболен съдия на Африка през миналата година и заслужено получи място в окончателния списък на ФИФА за Световното. Така той бе на крачка от това да се превърне в първвия рефер от Сомалия, който да бъде арбитър на среще от Мондиала. 

Омар Артан се завърна в родината си след като бе на крачка от Мондиал 26

При пристигането му в Щатите в събота обаче нещата не се развиха по план. Въпреки валидните му документи и виза, международното летище в Маями не допусна сомалиеца в страната поради "опасения, свързани със сигурността". Това казаха Митническата и гранична защита на САЩ в официалното си изявление. ФИФА прегледа случая и в крайна сметка бе принудена да изключи Артан от списъка на съдиите на турнира. 

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Омар Артан

Африканския съдия бе посрещнат като герой на летището в Мокадишу. Артан благодари на сънародниците си и правителството, както и на ФИФА за подкрепта към него. 

"Обещавам ви, ако е рекъл Бог, че ще присъствам на следващото Световно първенство. Искам сомалийската общественост да се успокои от това и да запази увереност", заяви той, пред струпалата се тълпа на летището. 

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А ето какво сподели Артан в социалните си мрежи:

"Въпреки обстоятелствата, настроението ми е положително и съм фокусиран върху следващите предизвикателства в съдийската си кариера.

Бих искал да благодаря на ФИФА и КАФ за цялата им подкрепа и обещавам да поддържам високото ниво на съдийството си, докато се концентрирам върху бъдещето.

Искам да благодаря на футболната общност за посланията и да пожелая на колегите си много успехи по време на Световното първенство, като с нетърпение очаквам да се присъединя към тях отново в бъдещи турнири.

Омар Артан"

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Омар Артан

От CNN съобщават, че по информация на служител от администрацията на Доналд Тръмп, проверката на Артан е разкрила информация, която го свързва с преполагаеми членове на терористични огранизации. Подробности обаче не се дават. 

Сомалия е сред държавите, на които САЩ налага пълна забрана за влизане. Това решение е буди доста разнопосочен дебат, а в основата му стои въпросът доколко трябва да се намесва политиката в спорта.  

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ФИФА Световно първенство по футбол 2026
Кристин Попова
Кристин Попова Редактор
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