Ботев Пловдив с първи летен трансфер! Кой подсилва редиците на "канарчетата"

Трансферите в Първа лига продължават! Ботев Пловдив обяви първото си ново попълнение в лятната селекция. Крайният бранител Богдан Костов сключва дългосрочен договор "канарчетата". Защитникът е роден през 2002 година и оставя зад гърба си един изключително силен сезон с екипа на Добруджа. Костов е бил част още от отборите на ЦСКА 1948, Струмска слава, Монтана и Спортист Своге.

Ботев Пловдив подсилва защитата си с Богдан Костов

През последния сезон новото попълнение на Ботев има участие в 69 мача, в които се разписа веднъж и добави 11 асистенции. Костов е бил част от младежкия ни национален тим.

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Ето какво заяви 24-годишният Богдан Костов след преминаването му при "канарчетата":

"Изключително съм щастлив да бъда част от голямото семейство на Ботев. Всеки мач ще давам всичко от себе си, за да зарадваме страхотната ни публика. Само Ботев!"

Ботев Пловдив остана далеч от битката за медалите в Първа лига тази година, а през изминалата кампания тимът на "жълто-черните" допусна 45 попадения във вратата си, което обяснява нуждата от подсилване на дефанзивната линия. Това може да се окаже решаващо за издигането на тима в класирането и борбата за влизане в Европа.

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