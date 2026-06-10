Кабинетът "Радев":

Ботев Пловдив с първи летен трансфер! Кой подсилва редиците на "канарчетата"

10 юни 2026, 19:27 часа 284 прочитания 0 коментара

Трансферите в Първа лига продължават! Ботев Пловдив обяви първото си ново попълнение в лятната селекция. Крайният бранител Богдан Костов сключва дългосрочен договор "канарчетата". Защитникът е роден през 2002 година и оставя зад гърба си един изключително силен сезон с екипа на Добруджа. Костов е бил част още от отборите на ЦСКА 1948, Струмска слава, Монтана и Спортист Своге.

Ботев Пловдив подсилва защитата си с Богдан Костов

През последния сезон новото попълнение на Ботев има участие в 69 мача, в които се разписа веднъж и добави 11 асистенции. Костов е бил част от младежкия ни национален тим. 

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Богдан Костов

Ето какво заяви 24-годишният Богдан Костов след преминаването му при "канарчетата":

"Изключително съм щастлив да бъда част от голямото семейство на Ботев. Всеки мач ще давам всичко от себе си, за да зарадваме страхотната ни публика. Само Ботев!"

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Ботев Пловдив остана далеч от битката за медалите в Първа лига тази година, а през изминалата кампания тимът на "жълто-черните" допусна 45 попадения във вратата си, което обяснява нуждата от подсилване на дефанзивната линия. Това може да се окаже решаващо за издигането на тима в класирането и борбата за влизане в Европа.

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Ботев Пловдив Първа лига
Кристин Попова
Кристин Попова Редактор
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