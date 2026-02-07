Грешки при поливане, които бавно убиват стайните ви растения

Понякога може да ви се наложи да прекалите с хубавите неща. Това е особено вярно, когато става въпрос за поливане на стайни растения. Дори и най- устойчивите на суша сукуленти се нуждаят от влага, но ако имате твърде много вода, любимото ви стайно растение ще се удави и ще умре, преди да се усетите. За да поддържате растенията си щастливи, разговаряхме с експерти по градинарство, за да разберем най-често срещаните грешки, които хората правят при поливане на стайни растения, и техните съвети за избягване на всяка една от тях.

Преполиване

Преполиването е лесна грешка при стайните растения. „Често собствениците на растения поливат, без да проверяват дали почвата е влажна или суха“, казва Шарън Йесла, специалист по растения в Растителната клиника в Мортън Арборетум. Количеството вода, от което се нуждае едно стайно растение, варира в зависимост от сорта, но винаги проверявайте влажността на почвата преди поливане. Твърде влажната почва може да доведе до гниене на корените и в крайна сметка да убие растението ви.

Плитко поливане

Честото, но не обилно поливане може да доведе до образуването на плитка коренова система на стайното ви растение. Въпреки че растението ви може да оцелее, то никога няма да вирее, предупреждава Йесла. Повечето стайни растения изискват поливане, когато горните 2,5 до 5 см почва изсъхнат, в зависимост от размера на саксията и вида растение. „След това нанесете достатъчно вода, така че част от нея да започне да излиза от дренажния отвор“, казва Йесла. Излейте излишната вода от чинийката и не поливайте растението отново, докато горните 2,5 до 5 см почва не изсъхнат отново.

Използване на кубчета лед

Стайните растения са тропически и субтропични растения, така че не искат лед. Дори орхидеите не се нуждаят от кубчета лед - въпреки бабините приказки. „Не съм сигурна кога се е появил митът за кубчетата лед за орхидеите, но това е твърдо „не““, казва Жана Лиу, експерт по стайни растения и основател на Cowbell Plant Co. „Студовият шок уврежда корените на растенията.“ Освен това, няколко кубчета лед не осигуряват много вода. Ако използвате кубчета лед, за да поливате растенията си, те винаги ще бъдат под вода.

Без да се взема предвид видът на почвата

Видът на почвата играе важна роля за това колко често растението ви се нуждае от вода, тъй като някои видове почва се оттичат по-бързо от други. „Гъстата, добре дренирана почва може да изсъхне два до три пъти по-бързо от гъстите кокосови влакна или почвата за саксии“, обяснява Лиу. Ако поливате всичките си растения едновременно, но те са засадени в различни видове почва, може да срещнете проблеми с прекомерно или недоливане. Винаги проверявайте влажността на почвата преди поливане.

Неизползване на дренажни отвори

Саксиите се нуждаят от подходящи дренажни отвори, за да може водата да се оттича от дъното. „Твърде често купуваме декоративни саксии без дренаж, така че водата се задържа на дъното с месеци“, казва Лиу. Ако вече сте засадили растението си в саксия без дренажни отвори, ще трябва да го пресадите в друга саксия или да извадите растението и да пробиете дупки в сегашната саксия. Пропускането на тази важна стъпка може да доведе до гниене на корените и смърт на растението.