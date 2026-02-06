Лайфстайл:

Навръх юбилея си: Христо Стоичков избира кой да "влезе в обувките му" за биографичния филм

В деня на 60-годишния си юбилей Христо Стоичков ще разкрие пред цяла България кой ще изиграе филмовия му образ. Всички зрители са поканени на личния празник на футболната легенда тази неделя от 20:00 ч. по NOVA. Силни емоции ще разтърсят голмайстора, защото той ще трябва да вземе трудното решение кой от четиримата финалисти да "влезе в обувките му" в предстоящия биографичен филм. Той ще разчита на професионалната подкрепа и експертно мнение на режисьора Мартин Макариев, актрисата Аня Пенчева и журналиста и биограф на обичания футболист Владимир Памуков.

Снимка: Стоичков - Филмът / Stoichkov The Movie/Facebook

Разтърсващ финал на "Вече играеш… Стоичков"

Актрисата Луиза Григорова-Макариев ще се присъедини към водещия на формата Александър Сано за официалната церемония, на която ще стане известно името на победителя. Те ще посрещнат популярни личности от обществения и културен живот на България, а голямата изненада за рожденика ще бъде личният поздрав от балканската музикална звезда Горан Брегович и неговия оркестър.

Даниел Върбанов, Йордан Цолов, Кристо Стоичков и Петър Петров преминаха през редица изпитания и доказаха, че заслужават мястото си на финала. Четиримата участници ще представят последните си актьорски задачи на живо пред публика, а емоциите им ще достигнат върхова точка, защото всеки от тях ще получи ценни минути насаме със своя идол – Христо Стоичков.

Ще успеят ли финалистите да се справят с напрежението и какво ще провокира сълзите на носителя на „Златна топка“ и „Златна обувка“?

Изборът на актьора за главната роля в „Стоичков – Филмът“ е ключов за работата по лентата. Творческият процес около филма вече е започнал, а премиерата се очаква през 2027 г.

Ева Петрова
Христо Стоичков ТВ предавания Вече играеш… Стоичков
