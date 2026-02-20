Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 23 февруари - 1 март 2026 г.

Най-щастливият ден от седмицата за вашия зодиакален знак от 23 февруари до 1 март 2026 г. доказва, че отдадеността на това, което наистина искате, е от решаващо значение.

Тази седмица идва с изблик на енергия от зодия Риби. Трябва смело да преследвате това, което искате, дори и да изглежда невъзможно. Доверете се на интуицията си, вместо да разчитате единствено на това, което виждате около себе си. Това е особено важно в дните преди затъмнението на 3 март. Доверете се къде се чувствате водени и бъдете готови да рискувате всичко.

Ретроградният Меркурий започва в Риби на 26 февруари, помагайки ви да получите прозрение и яснота относно последните уроци и теми. Да останете непоколебими е от съществено значение за проявяването на късмета и изобилието, за които мечтаете. Вярвайте в съдбата си и помнете, че всичко, от което се нуждаете, е един избор или момент, за да промените живота си завинаги.

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: неделя, 1 март

Замълчете ума си, Овни. Вселената не говори чрез логика, а чрез чувство. За да се възползвате максимално от предстоящата седмица, ще ви е необходимо тихо място, където да получите насоки и да разберете мечтите си.

В неделя, 1 март, Северният възел е в съвпад със Слънцето в Риби. Това е време да разберете по-добре своята цел и да се свържете отново с вътрешната си мъдрост. Докато Северният възел управлява съдбата, Слънцето сигнализира за действие. Трябва обаче да създадете спокойствие за себе си, вместо да вземате импулсивни решения. Най-добрите избори се правят от сърце.

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: петък, 27 февруари

Телец, трябва да избереш живота, който искаш. В петък, 27 февруари, Марс във Водолей е в квадратура с Уран в Телец, което представлява повратна точка. От 2018 г. насам Уран се движи през твоята зодия, подканвайки те да се освободиш от това, което вече не работи, и да предефинираш какво всъщност означава стабилност.

С Уран в квадратура с Марс, има избор или действие, което трябва да предприемете в професионалния си живот. Може да ви се струва като рисковано или дори невъзможно, но това е божествено изпитание. Вселената иска да види дали сте готови за всичко, за което някога сте мечтали.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: четвъртък, 26 февруари

Не бързайте с яснотата, скъпи Близнаци. Вие сте на дълбоко пътешествие от 2011 г. насам. Това беше време на голям успех, но също така и на огромни усилия и работа. Сега Сатурн и Нептун са се преместили в Овен, което означава, че когато Меркурий стане ретрограден в Риби в четвъртък, 26 февруари, най-накрая ще получите яснотата, от която се нуждаете.

Този ретрограден период е благоприятен, тъй като може да ви помогне да размислите върху избора си на кариера и перспективата си за последните няколко години. Той ви позволява да определите дали сте на правилния път и какво да правите, ако установите, че не сте. Но не можете да бързате с този процес. Меркурий е ретрограден в Риби до 20 март, така че си дайте време да видите какво е предназначена да разкрие тази енергия.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: понеделник, 23 февруари

Не се жертвайте за другите, Раци. В този живот вие сте пословичният грижовен човек. Независимо дали става въпрос за семейство, приятели или любовен интерес, вие сте склонни да поставяте техните нужди над своите. Да бъдете толкова грижовни е дар, но не позволявайте това да бъде за сметка на вашите собствени мечти или успех.

В понеделник, 23 февруари, Луната се подравнява с Марс във Водолей. Това ви позволява да се откажете от всяко саможертвено поведение и да заемете необходимото пространство, за да постигнете успеха и славата, които винаги са били предназначени за вас.

Най-щастливият ден от седмицата за Лъв: събота, 28 февруари

Ти си божествено защитен, скъпи Лъве. В събота, 28 февруари, ретроградният Меркурий се съединява с Венера в Риби, което носи огромна възможност за промяна и трансформация в живота ти.

Рибите разсейват илюзиите и ви помагат да повярвате в нещо по-голямо от логиката. Ретроградният Меркурий връща минали възможности или теми обратно в живота ви, докато Венера благославя всичко с изобилие и късмет. Не се страхувайте да кажете „да“ на нещо неочаквано или да отворите отново вратата към миналото си. Вашият божествен път не е линеен и понякога ще трябва да се върнете назад, за да продължите напред.

