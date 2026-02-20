Подадена е жалба срещу избора на Милена Милотинова за генерален директор на БНТ

"Аз се надявам съдебната сага да приключи и да не продължи. Законът за радио и телевизия и текстът в него, който казва, че обжалването не спира изпълнението на решението, защитава всеки избор на Съвета за електронни медии за генерален директор." Това каза новият генерален директор на БНТ Милена Милотинова във връзка с информация за подадена жалба за спиране на решението на СЕМ за избора й на поста.

Тя припомни, че Върховният административен съд е дал възможност конкурсът да бъде довършен и допълни, че обжалванията са практика при всеки избор на този пост.

Милотинова изрази надежда за "цивилизовано приемо-предаване" и спокойна работа в медията, както и казусът да отпадне от международни доклади и дебати.

"Телевизията трябва да спазва стандартите за правене на телевизия. Ако работим по правилата, ако работим по законосъобразност, а не по нечия си целесъобразност, ние няма как да не се харесаме и да не бъдем одобрявани", каза още тя в предаването "Панорама".

По думите ѝ подписаният договор за управление я задължава към "високи журналистически стандарти и с безпристрастност в информацията", както и към спазване на Закона за радиото и телевизията.

Като първа стъпка тя обяви намерение да възложи проучване и сериозен анализ на нуждите на аудиторията и очакването на зрителите, за да се прецени дали са нужни промени в програмната схема или създаване на нови формати.

