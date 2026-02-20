Затварят пътя София - Самоков

През нощта срещу 21 февруари 2026 г. ще остане затворен за движение пътят София - Самоков поради опасност от падане на големи скални късове. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Очаква се преминаването през отсечката да бъде ограничено до около обяд или до гарантиране безопасността на движение на шофьорите, обясниха от пътната агенция.

Обходен маршрут

Обходният маршрут е по пътя Бистрица - Железница - Ярема - Самоков и обратно. От МВР допълниха, че в светлата част на деня ще бъдат предприети мерки за разчистване. По-рано днес бе съобщено, че временно е ограничено движението в двете посоки по пътя, в района на Златна рибка, поради паднала скална маса.

Други промени

От днес - 20 февруари, до 24 февруари (вторник) се променя организацията на движение при 58-и км на АМ „Струма“ в област Кюстендил поради увредена дилатационна фуга на виадукта. Трафикът в посока София се осъществява в изпреварващата лента, а пътуващите от град Дупница към АМ “Струма“ през пътен възел “Дупница Юг“ преминават по ускорителния шлюз за включване в платното в посока София на автомагистралата.

Снимка: архив