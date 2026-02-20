Време за дронове: Взрив след взрив в Русия - при ТЕЦ и завод за ракети "Искандер" (ВИДЕО)

И тази нощ във войната, която руският диктатор Владимир Путин подпали в Украйна, няма да се различава особено от стотици други. Вече има първи данни за масирана атака с далекобойни дронове срещу Южна Русия, с над 100 безпилотни летателни системи - и видеокадри от взривове до ТЕЦ в Ростовска област:
Explosion reported near a thermal power plant in Rostov right now. https://t.co/mmnpDw8MuL pic.twitter.com/CSl9BHL7fH— WarTranslated (@wartranslated) February 20, 2026
Оперативният щаб на Краснодарския край съобщава в официалния си канал в Телеграм за прекъснат електроповод, което е довело до спиране на тока в Илски - точно в този район се намира една от големите руски рафинерии. А летищата във Волгогорад и Саратов вече са затворени:
Air defenses engaging over Krasnodar right now. Volgograd and Saratov airports have restricted flights Rosaviatsia reports. pic.twitter.com/Zhmx8BjAkP— WarTranslated (@wartranslated) February 20, 2026
Данни за атака има и в Удмуртия - в района на град Воткинск. Украинският мониторингов канал Supernova твърди, че цел е Воткинският завод, който се занимава с производство на руските ракети "Искандер":
По-рано днес известният Z-канал Fighterbomber, който е свързан с руските ВВС, загатна, че пореден руски изтребител-бомбардировач Су-34 е намерил своя край в Украйна. Мониторингови канали твърдят, че изтребителят е свален близо до Камянка, след като е участвал в операция с бомбардировка с авиобомби на град Запорожие.
Monitoring channels confirm a Russian Su-34 from Armavir airbase was downed over occupied Zaporizhzhia region last night after bombing Dnipropetrovsk region. It reportedly crashed near Kamianka. Awaiting official confirmation. https://t.co/RftIApHAkD— WarTranslated (@wartranslated) February 20, 2026
