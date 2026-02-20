Зеленски: Тръмп е като Путин - САЩ казват, че ако искаме край на войната сега, трябва да се изтеглим от Донбас

Американците и руснаците казват, че ако искаме войната да свърши утре, тогава трябва да изтеглим войниците си от Донбас. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в ексклузивно интервю за световноизвестната френска информационна агенция AFP. С тези думи Зеленски де факто каза, че Тръмп застава на страната на руския диктатор Владимир Путин - нещо, което е пределно ясно видимо от много време насам.

Украинският президент вече каза публично - ако предаде Донбас просто така, никой в Украйна няма да му прости - ОЩЕ: "Украинците никога няма да простят това": Зеленски се противопостави на Тръмп за Донбас

Същевременно Зеленски беше категоричен: "Невъзможно е да се каже, че ще загубим войната. Въпросът е дали ще я спечелим. Въпрос, който струва много скъпо". Украинският президент добави и, че искането да предаде Донбас идва точно когато Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са успели да си върнат вече 300 кв. километра след контаатаки в Южна Украйна. Става въпрос за района северно от Гуляйполе - в Олександриевското направление. Украинският пробив е при река Янчур (Гайчур), в района на Тернувато - украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец вече заяви в профилите си в социалните мрежи, че ако ВСУ продължава така, може да отрежат пътя Гуляйполе - Велика Новоселка и така да поставят в положение "шах" руските части в Гуляйполе. Зеленски, логично, не влезе в повече подробности.

Но украинският президент каза друго - Киев иска европейски войници на своя територия като гаранти за спазване на бъдещ мир и то те да бъдат разположени близо до фронтовата линия.

Още: Зеленски разкри важен резултат за бъдещо примирие и обяви нов кръг преговори (ВИДЕО)

Избори за президент в Украйна

"Никой не иска избори по време на война. Всички се страхуват от опустошителните ѝ последици. Руснаците настояват за тях, защото просто искат да ме сменят. Все още не съм решил дали ще се кандидатирам на предстоящите избори" - отново думи на Зеленски пред AFP. Той постави пак очевидния въпрос за провеждане на избори - как ще има гласуване, особено там, където руснаците бомбардират най-интензивно?

Още: Резултатът от Женева за Украйна: Няма мир, уговорихме се горе-долу как да го спазваме. В Белгород извадиха тоалетни (ОБЗОР - ВИДЕО)