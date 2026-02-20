Това е диетата на дълголетниците

Ново изследване, публикувано в списание Science Advances, установи, че диетата AHEAD, която включва пълнозърнести храни, плодове и зеленчуци, показва най-силна връзка с по-дълъг живот.

Тайната на дълголетието не е само в здравословния начин на живот

Това мащабно проучване на дълголетието показа, че определени хранителни навици могат да имат измеримо и дългосрочно въздействие върху продължителността на живота. Изследването анализира данни за здравето и храненето на повече от 100 000 души от голяма биомедицинска база данни в Обединеното кралство, проследявайки техните навици и здравни резултати за период от повече от десетилетие.

Учените искали да определят дали и до каква степен придържането към определени добре познати здравословни хранителни навици може действително да удължи живота.

Още: Това е храната номер едно за дълголетие в света

Те сравниха всички ястия с пет утвърдени здравословни хранителни модела: средиземноморската диета (здравословни мазнини, риба и много зеленчуци), диета за намаляване на риска от диабет (с високо съдържание на фибри, малко захар), диетата DASH, предназначена за понижаване на кръвното налягане, подход, базиран на растения, и Алтернативния здравен индекс, известен като AHEI.

Резултатите показват, че всички анализирани здравословни хранителни навици са свързани с по-нисък риск от преждевременна смърт, но един се откроява особено. Това е модел, известен като Алтернативен индекс за здравословно хранене (AHEI), който е разработен за измерване на качеството на диетата въз основа на приема на храни, свързани с по-нисък риск от хронични заболявания. Тази диета дава приоритет на зеленчуците, плодовете, пълнозърнестите храни, бобовите растения, ядките и здравословните мазнини, като същевременно ограничава приема на червени и преработени меса, сладки напитки и рафинирани зърнени храни.

Според оценките на изследователите, 45-годишен мъж, който последователно спазва тази диета, може да живее средно с повече от четири години по-дълго в сравнение с връстниците си, които имат най-лоши хранителни навици, докато жените биха могли да удължат живота си с повече от три допълнителни години.

Проучването разглежда и средиземноморската диета, диетата DASH и други хранителни навици, които от години са свързани с намален риск от сърдечни заболявания, диабет и някои видове рак. Въпреки че показват значителни ползи, разликите са малко по-малки от водещия модел.

Още: Зеленчук, който забавя стареенето и повишава имунитета

Интересното е, че положителните ефекти от здравословното хранене са налице независимо от генетичната предразположеност на участниците, което показва, че начинът на живот може да смекчи или преодолее определени наследствени рискове.

Авторите подчертават, че дълголетието не е резултат от една-единствена храна или краткосрочен режим, а по-скоро от дългосрочен хранителен модел, поддържан в продължение на години. Те също така отбелязват, че промените в диетата имат смисъл в средна възраст, не само в младостта, защото ползите могат да се реализират и когато по-здравословните навици се възприемат по-късно в живота.

Това животно може да помогне на хората да живеят 200 години

Заключението на изследването е, че постоянният избор на висококачествени, богати на хранителни вещества храни може да има реално и измеримо въздействие върху продължителността и качеството на живот и че диетата остава един от най-важните фактори, върху които човек може да повлияе, когато става въпрос за здраве и дълголетие.