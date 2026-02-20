Спорт:

МВР с официален отговор за твърдението за искана оставка на Мирослав Рашков

20 февруари 2026, 22:48 часа 433 прочитания 0 коментара
МВР с официален отговор за твърдението за искана оставка на Мирослав Рашков

От пресцентъра на МВР отговориха на появилите се твърдения, относно искана оставка на главния секретар на МВР Мирослав Рашков от новоназначения служебен министър на вътрешното ведомство Емил Дечев. "Във връзка с въпроси от медии уточняваме: Още в първото си изявление след встъпването в длъжност министърът на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че приоритетно ще бъде направен преглед на работата на служителите на МВР по случаите „Петрохан“ и „Околчица“.", пише в съобщение, изпратено до медиите.

Изводи и оценки

От МВР уточняват още, че "на следващ етап може да се формулират изводи и оценки за конкретните действия. В този смисъл, твърденията за искане на "оставки" на работещите по двете досъдебни производства не отговарят на истината.

Припомняме, че по-рано Нова ТВ, позовавайки се на свои източници във вътрешното ведомство, съобщи, че вътрешният министър Емил Дечев е предложил на Министерския съвет да гласува предложение до президента за освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. 

