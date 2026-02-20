Вицепремиерът Янкулов: Виждаме толкова дългоочакваното автентично лидерство в прокуратурата

"Запомнете този ден. Преди малко прокурор с изградено име в системата – бившият председател на прокурорската асоциация и бивш окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов пряко в национален ефир в предаването „Лице в лице“ на бТВ открито, ясно и изключително категорично се противопостави на нелегитимния главен прокурор Борислав Сарафов. Това е акт от огромно значение, който ще отбележи началото на промяната в прокуратурата. Няма да е нито бързо, нито лесно, нито можем да знаем какъв точно ще бъде резултатът. Той всъщност зависи от всички нас. Но системата повече няма да бъде същата." Това написа в своя Facebook служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Конституционният съд решава дали Сарафов е главен прокурор

Автентично лидерство

"Вече виждаме толкова дългоочакваното автентично лидерство в прокуратурата, което е готово да се противопостави на мафиотското статукво. Владимир Николов и Ивайло Занев показаха, че са готови да платят всяка цена, но да не си мълчат, а да говорят открито за проблемите в прокуратурата.", коментира още Янкулов.

Още: "България няма главен прокурор": Служебният кабинет веднага се зае със Сарафов

По думите му "трябва много ясно да се разбере, че тези прокурори, за да говорят това, са изцяло спокойни пред съвестта си, защото онзи, който държи всички институционални лостове за въздействие върху тях, може да ги употреби както пожелае. Сега трябва да ги последват и други техни колеги. И ще ги последват."

Лекуваме корупцията неправилно, защото бъркаме диагнозата - мафиотизация: Говори преподавател по право в СУ

Така Владимир Николов завърши разговора в студиото на „Лице в лице“: „Знаете ли от какво ги е страх Джуджетата? От светлината. Ние трябва да изсветлим и трябва да решим всички тези казуси – и Джуджета, и приятели, и Семейства, и Нотариуси, и да го изчистим всичко това и аз лично, и вярвайте, много други честни и почтени прокурори се борим всеки ден за това“.

Плевен вече няма окръжен прокурор - засега