Късметът връхлита тези зодии през седмицата от 23 февруари до 1 март

Три зодиакални знака привличат истински късмет през цялата седмица от 23 февруари до 1 март 2026 г. Тази седмица попада в Портала на затъмненията, периодът между слънчевото затъмнение на 17 февруари и лунното затъмнение на 3 март.

Този период от време е непредсказуем, но същевременно позволява значим напредък. Периодите на несигурност често ви тласкат към необходимата промяна, отваряйки вратата към късмет и изобилие. Не се отдръпвайте от това, което ви се струва предизвикателство в следващите дни, тъй като растежът често се случва точно преди пробив.

Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 16 до 22 февруари 2026

Ретроградният Меркурий започва в четвъртък, 26 февруари, в интуитивния знак на Риби. Теми или хора от миналото ви може да се появят отново; тази ретроградност обаче е по-малко свързана с объркване и повече с яснота. Тя предлага възможност да размислите и да разпознаете какво наистина е в съответствие със сърцето ви. Дори да се появят препятствия, те ви водят към по-автентичен и щастлив път.

Рак

Това е вашата късметлийска седмица, Раци. Вие сте най-щастливият зодиакален знак в идните дни, заради мощната колекция от планети, които в момента са в Риби. Този воден знак ви носи нови възможности, дори ако прегръщането им изисква пресметнат риск.

Обърнете внимание къде се от вас иска да излезете извън зоната си на комфорт . Ако нещо или някой от миналото ви изплува на повърхността, дайте си пространство да го проучите напълно, преди да вземете окончателно решение. В живота ви се натрупва мощен импулс, така че останете отворени и готови да се възползвате от това, което се случва.

Докато текущият стелиум в Риби ви носи късмет, ретроградният Меркурий също се съединява с Венера в този воден знак в събота, 28 февруари. Тази енергийна последователност подчертава времето и възможностите. Може да се почувствате призовани да направите скок на вярата или да се доверите на път, който ви се струва интуитивно правилен.

Енергията на Рибите не е свързана със сила. Тя е свързана с предаване и поток. Не е нужно да се борите, за да привлечете късмета, но трябва да останете възприемчиви. Позволете на събитията да се развиват и се доверете, че сте водени към това, което е предопределено за вас.

Близнаци

Съсредоточете енергията си върху това, на което се надявате, а не върху това, от което се страхувате, скъпи Близнаци. Тази седмица имате възможност да постигнете напредък към мечтите си, макар че в началото може да не ви се струва лесно.

В петък, 27 февруари, Марс във Водолей е в квадратура с Уран. Квадратурата създава триене, което изисква решение или решително действие. Това не е негативен аспект, а такъв, който сигнализира за промяна и пренасочване. Този избор трябва да идва от вашата вътрешна истина, а не от чиста логика, така че прекомерното анализиране или съставянето на безкрайни списъци не помага. Вместо това, настройте се на интуицията си и се доверете на първия отговор, който резонира в сърцето ви.

Марс остава във Водолей до 2 март, помагайки ви да се възползвате максимално от новите възможности, които навлизат в живота ви. Тази енергия носи инерция напред, заедно с нестандартно, свободолюбиво влияние.

Може да се наложи да се освободите от остарелите дефиниции за успех и да подходите към тази глава от нова перспектива. Не позволявайте на страха да подкопае увереността ви или да ви разсейва от възможностите, които се разкриват около вас. Ако чувствате натиск да действате, това може просто да е знак, че това е вашият момент да направите крачка напред и да прегърнете потенциала си.

Везни

Бъдете нежни към себе си , скъпи Везни. Във вторник, 24 февруари, изгрява първата четвърт на Луната в Близнаци. Луната управлява вашите емоции и вътрешен свят, така че може да не сте в състояние външно да видите новото начало, което все още се заражда.

Тази енергия е свързана с промяна вътре в теб. Вместо да чакаш животът да се подреди магически, ти най-накрая разбираш силата, която имаш над това, което преживяваш. Това е моментът, в който всичко се променя и най-накрая започваш да живееш за себе си.

В този момент е писано да прегърнете вътрешната си истина, дори ако тя се различава от логичните планове, които сте направили. Бъдете нежни към себе си, тъй като това е началото на една съвсем нова, щастлива ера в живота ви.