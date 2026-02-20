Таро хороскоп за 21 февруари

Научете какво ви очаква тази събота, 21 февруари 2026, според зодията.

Таро карта за събота за Овен: Императрицата, обърната

На 21 февруари ви очаква нова перспектива. Вашата дневна карта таро, Императрицата, обърната, означава липса на грижа за себе си.

Моментите, в които сте пренебрегвали себе си, подлежат на оценка. Осъзнаваш, че усилената работа те кара да изглеждаш сякаш си подготвен, но вътре в теб се крие различна история.

Днес ще направите равносметка на личните си нужди и ще намерите начин да балансирате грижата за себе си с това, което правите за другите и как това се отразява на вас самите.

Таро карта за събота за Телец: Смърт

Дори хубавите неща трябва да намерят своето място в миналото. На 21 февруари картата таро „Смърт“ представлява промяна, при която бъдещето ви моли да се откажете от навик. Да се ​​научите да възприемате различен подход може да бъде едновременно разочароващо и забавно.

Телец, предпочиташ да се придържаш към това, което знаеш, но днес те подканва да правиш подобрения. Няма да осъзнаеш колко добра идея е, докато не я опиташ.

Таро карта за събота за Близнаци: Паж с мечове, обърнат

Закачките могат да бъдат забавни, но понякога прекалено многото им е болезнено. На 21 февруари, обърнатата страница на мечовете представлява смесени сигнали. Докато сарказмът може да бъде език на любовта , днес вие избирате директността.

Малко креативност в общуването и изразяването си може да ви покаже как предпазливостта в това, което казвате, е най-добрият подход.

Таро карта за събота за Рак: Седем пентакли

Търпението във всичко е прекрасен инструмент за обучение за зрялост и самоанализ. Вашата дневна карта таро, Седемте пентакли, подчертава дългосрочната инвестиция в проект, който може да бъде личностно развитие, връзка или нещо друго.

Търпението е добродетел , а усилията, които влагате, генерират красива награда. Научавате как работи грижата и изпитвате сладко чувство на самодоволство от това, че сте всеотдайни.

Карта таро за петък за Лъв: Рицар на пентаклите

Рицарят на Пентаклите представлява бавно, стаилно темпо, което ви води по ново пътешествие. На 20 февруари денят е труден, защото вече се чувствате психически готови да бъдете там, където искате. Видели сте целта и сте си представили, че сте напълно потопени в новия си живот. И все пак имате толкова много работа, за да стигнете до това място, и това е разочароващо.

Ключът е да се придържате към курса и да преминете през различните промени в характера, които трябва да преживеете. Успехът не позволява преки пътища , особено когато това, което печелите, е изключително ценно.

Таро карта за събота за Дева: Звездата, обърната

Звездата, обърната карта таро, е за ниско самочувствие, което е тъмно емоционално пространство, Дева.

На 21 февруари вие или някой ваш любим човек се сблъсква с това и осъзнава, че нещо трябва да се промени. Осъзнаването е като светлина, която осветява тъмнината с надежда, помагайки ви да създадете нова перспектива.

Таро карта за събота за Везни: Четири мечове

Четиримата мечове са за мислене, което е прекрасен начин да започнете деня си.

Везни, вие сте свързани с красота, баланс и хармония. Така че, на 21 февруари можете да изброите всички неща, които обичате в живота си.

Медитирайте върху всяка положителна, ободряваща мисъл . Нека идеите ви ви насърчават непрекъснато да размишлявате върху доброто.

Таро карта за събота за Скорпион: Обесеният мъж, обърната

Да имаш приятели е прекрасно, но взаимоотношенията, независимо колко здрави са, понякога могат да се усложнят. На 21 февруари, Обесеният мъж, обърнат, подчертава решения, които сте отложили, свързани с вашите хобита или интереси, защото искате другите да бъдат част от преживяването.

Днес е време да се разширите и да се опитате да правите нещата сами, дори това да означава, че някой друг ще пропусне нещо. Можете да демонстрирате навременност и как поемането на отговорност за вашето щастие не е отхвърляне, а акт на любов към себе си и грижа.

Таро карта за събота за Стрелец: Слънце, обърнато

Стрелец, време е да се вгледаш в себе си. На 21 февруари, твоята дневна карта таро, Слънцето, обърнато, те кани да размишляваш навътре, вместо да гледаш външните си постижения.

Характерът и начина, по който се държиш, са важни, а наличието на нещо в живота ти не е показател за твоята стойност. Твоята стойност идва от това кой си, от начина, по който караш другите да се чувстват и как мислиш.

Таро карта за събота за Козирог: Отшелникът, обърнат

Днес желанието да бъдеш сам или да бъдеш интроверт, далеч от света, е подложено на преоценка и осъзнаваш, че трябва да направиш обратното.

Таро картата „Отшелник“, когато е обърната, сигнализира за излизане от света и завръщане в него. В началото може да ви се стори неудобно да се изложите навън ; но щом го направите, ще почувствате прилив на вълнение и енергия. Ще се радвате, че не сте си останали вкъщи днес.

Таро карта за събота за Водолей: Осмица пентакли, обърната

Разпознавате кога нещо се нуждае от промяна, а на 21 февруари, обърнатата Осем Пентакли е напомняне за прегаряне, което води до лошо качество на взаимоотношенията . Днес обръщате внимание на това как се чувствате, а не на това от какво се нуждаят другите, чисто от самосъхранение.

Отдръпването назад поражда чувство на несигурност, но осъзнаваш, че животът може да бъде спрян за момент. Нищо не се счупва и никакви времеви рамки не се пропускат. Светът ще спре за теб, когато имаш нужда от това.

Таро карта за събота за Риби: Крал на пентаклите, обърнат

Поддържайте високи стандарти, Риби, дори когато другите ви насърчават да правите компромиси за лична изгода. Кралят на пентаклите, обърнат, подчертава корупцията и вие я разпознавате, когато я видите да се случва.

Днес вие теглите чертата и поставяте здравословна граница за това, което си позволявате. Вие сте самият си авторитет и нямате нищо против да отстоявате тази истина, когато е необходимо.