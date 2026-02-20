Радар за икономика: Най-важните новини на 20 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 20 февруари 2026 г.

Рязка промяна в цената на петрола, невиждана е от шест месеца

Цената на петрола се повиши в сутрешната търговия днес, насочвайки се да завърши със седмичен растеж за първи път от три седмици, на фона на нарастващите опасения от открит конфликт между САЩ и Иран, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Техеран ще пострада, ако до дни не приеме сделка за ядрената си програма. Рязка промяна в цената на петрола, невиждана е от шест месеца

Заради взривения от руснаците "Дружба": Унгария с кризисна мярка

И пак петрол. Правителството на Унгария ще освободи 250 000 тона суров петрол от стратегическите си резерви след спирането на руския петрол по тръбопровода "Дружба". Това се посочва в указ, публикуван от официалния правителствен вестник на страната. Унгарската енергийна компания MOL получава право на приоритетен достъп до освободените количества, се посочва още в издадения от правителството указ.

Курсът на еврото е невиждан от месец

Курсът на еврото спрямо щатския долар вече е трайно под границата от 1,18 към щатската валута, нещо невиждано от около месец. А само преди дни европейската валута достигна максимума си за месец февруари. От началото на годината еврото се възползва от слабия долар и надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската, като имаше най-високия си курс от пет години към долара. Курсът на еврото е невиждан от месец

Кристин Лагард с първи коментар за предсрочно напускане на ЕЦБ

В тази връзка президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви в интервю за в. "Уолстрийт джърнъл", че очаква завършването на мисията й начело на франкфуртската институция да продължи до края на мандата й. По-рано тази седмица "Файненшъл таймс“ съобщи, че президентът на ЕЦБ планира да напусне поста си предсрочно, преди президентските избори във Франция през догодина, за да даде възможност на президента Еманюел Макрон да има думата при избора на нейния приемник. Кристин Лагард с първи коментар за предсрочно напускане на ЕЦБ

Добри новини за бизнес активността в еврозоната

Бизнес активността в еврозоната се е ускорила по-бързо от очакваното през февруари, като производственият сектор се е върнал към растеж за първи път от октомври, сочат предварителните данни от проучване на „Хамбург къмършъл банк“, съставено и публикувано от S&P Global и цитирано от Ройтерс. Композитният индекс на мениджърите по доставките PMI, отчитащ активността на бизнеса в еврозоната, се е повишил до 51,9 пункта през февруари от 51,3 пункта през януари, над прогнозата на анализаторите за 51,5 пункта.

