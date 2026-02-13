Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 16-22 февруари 2026 г

Най-щастливият ден от седмицата за вашия зодиакален знак от 16 до 22 февруари 2026 г., възвестява началото на Портала на Затъмнението и невероятна възможност да проявите по-голям късмет в живота си.

Новолунието и слънчевото затъмнение във Водолей ще се случат във вторник, 17 февруари. Това е изключително силно затъмнение и началото на нов цикъл. Докато новолунието предлага възможност за поставяне на нови намерения и прегръщане на свежи начала, слънчевото затъмнение добавя мощна енергия с уайлдкард.

Слънчевите затъмнения са известни с това, че носят неочаквани събития и внезапни промени. Този транзит отвежда живота ви в нова и щастлива посока. Водолей е бунтарят с кауза. Новолунието и слънчевото затъмнение в този въздушен знак сигнализират за пристигането на съдбата, макар и не по начина, по който може би сте очаквали.

Рядко срещаната конюнкция на Сатурн и Нептун в Овен се случва в петък, 20 февруари. Сатурн и Нептун не са се срещали в Овен от 1703 г., създавайки драматичен фон за рядко и значимо съвпадение. Докато Сатурн въвежда нова област на отдаденост и усилия, Нептун помага да се изясни кое е реално. Това е дълбок момент, който носи голям късмет.

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: петък, 20 февруари

Това е вашето духовно прераждане, скъпи Овни. В петък, 20 февруари, Сатурн и Нептун се сливат във вашия зодиакален знак, започвайки нов процес на вътрешна трансформация. Тази енергия ви помага да разберете по-добре себе си, да разпознаете кое е реално и да изковате нови вярвания за това, което е възможно в този живот.

Сатурн и Нептун остават в Овен заедно до април 2028 г. Работите с тази енергия през следващите две години, но този момент е вашето пробуждане. Отделете време за себе си и потърсете уединение , за да размишлявате, да водите дневник или да медитирате. Това, което възниква през този период, е ключово за следващите години и влияе върху хода на живота ви.

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: вторник, 17 февруари

Телец, обърнете внимание накъде сте насочени. Във вторник, 17 февруари, Новолунието и Слънчевото затъмнение ще бъдат във Водолей. Новолунието сигнализира, че настъпва ново начало, особено в професионалния ви живот или висшето образование. Слънчевото затъмнение обаче представлява събитие, което не сте могли да предвидите. Този транзит е предназначен да ви помогне да промените траекторията си.

Бъдете отворени за нов и смислен път и разберете, че колкото и да се съпротивлявате на промяната, не можете да я спрете . Това е щастлива енергия, но трябва да останете адаптивни, за да се възползвате максимално от нея. Обърнете внимание на това, което възниква, и изберете това, което резонира. Запазете място за неочакваното, тъй като каквото и да се случи по време на това лунно събитие, е свързано с това да ви помогне да постигнете съдбата си.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: сряда, 18 февруари

Този път усещането е различно, Близнаци. Сезонът на Рибите започва в сряда, 18 февруари, с което ще се съсредоточите върху професионалния си живот. Макар че Рибите управляват духовната ви цел и кариера, това е и област, в която е трябвало да инвестирате много работа.

Сатурн беше в Риби от 2023 г. до 13 февруари 2026 г. Това беше фаза на огромен растеж за вас, но не винаги беше лесно. Сега, когато сезонът на Рибите започва отново, вие сте свободни от властта на Сатурн, което означава, че този път се усеща различно. Ограниченията се стопяват, напредъкът е постигнат и резултатите, към които сте се стремили, внезапно се материализират.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: събота, 21 февруари

Уважавайте това, което искате за себе си, Раци. Луната в Овен се подравнява с Марс във Водолей в събота, 21 февруари. Това е важен момент да размислите как се чувствате в живота си. Луната в Марс активира вашата интуиция и емоции, свързани с вашите цели. Вместо да позволявате на другите да насочват пътя ви, сте призовани да прегърнете това, което искате за себе си, и да предприемете действия.

Докато Луната ви помага да разберете какво искате, Марс във Водолей ви помага да трансформирате всяка ситуация в такава, която действително отговаря на вашите нужди. Това може да повлияе положително на вашата кариера, образователни избори и живот като цяло. Трябва само да се уверите, че наистина поставяте себе си на първо място.

