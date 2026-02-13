Пожар и евакуация в Окръжната следствена служба във Враца. Има ли връзка с откритите тела на Околчица?

Пожар е избухнал в сградата на Окръжната следствена служба във Враца на бул. "Демокрация", съобщава агенция BulNews. Твърди се, че огънят е започнал от стая в следствието, а пламъците са унищожили документи. Свидетели са подали сигнал на тел. 112, а пожарникарите и полиция са пристигнали бързо на мястото. Наложила се е евакуация на хората в сградата. Според информациите пламъците са потушени, но все още от прозорците на сградата излиза гъст дим.

Очаква се да бъде направен оглед, след като пожарникарите се уверят, че огънят няма да се възпламени отново. Предстои разследване на причините, както и дали унищожените документи имат връзка с течащото разследване за откритите тела в кемпер на Околчица на 8 февруари, за които стана ясно, че са на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев.

Случаят "Петрохан-Околчица"

Припомняме, че в първите дни на февруари бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статков до бившата хижа "Петрохан", членували в сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ). Хижата, където бяха намерени, е собственост на Ивайло Калушев. На 8 февруари край връх Околчица овчар намери изоставения кемпер, в който бяха открити телата на издирваните Калушев, Златков и непълнолетния Макулев.

Разследването по случая продължава, като различни свидетелски показания и разкази по медиите разкриват данни за сексуални престъпления над деца, както и неясни връзки с различни държавни институции, позволявали на организацията да извършва необезпокоявано дейността си в продължение на години.

Случаят придоби огромен обществен интерес, който замеси политически лидери, бивши и настоящи министри, общественици и др.

