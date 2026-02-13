Защо каймата и яйцата трябва да се съхраняват на най-долния рафт в хладилника

Продуктите трябва да се поставят в хладилника възможно най-скоро след покупката, но имайте предвид, че те могат да се развалят и да причинят отравяне и там. Не оставяйте торбички с храна извън хладилника за дълго време, тъй като високите температури са благоприятни за развитието на бактерии и могат да доведат до бързо начало на процеса на гниене. Плодовете и зеленчуците трябва да бъдат в хладилника максимум два часа, а месото - един час. Уверете се, че опаковката не е повредена и че няма признаци на увреждане на продуктите, тъй като бактериите лесно могат да проникнат на такива места.

Прясно смляното месо е най-рисковото

Прясното месо, особено каймата, е изложено на най-голям риск от натрупване на бактерии в хладилника. Преди да го съхранявате в хладилника, уверете се, че е добре опаковано и че хартията не е окървавена. Добре е да го сложите в купа, за да не се стичат кървавите сокове върху други продукти. Поставете го на най-долния рафт, тъй като това е най-студената част на хладилника, посочват диетолозите. Същото важи и за прясната риба, както и за яйцата. Въпреки че повечето хладилници имат рафтове за яйца във вратите, тези, които ще издържат по-дълго, е по-добре да се съхраняват в картонена кутия и на долния рафт на хладилника. Месо, пастети и консерви също трябва да се държат на дъното, но не оставяйте храната в отворена консерва за повече от няколко часа. По-добре е съдържанието да се прехвърли в стъклена кутия с капак. Както прясното, така и преработеното сирене могат лесно да привлекат бактерии, така че е важно да се съхраняват в добре затворени, стъклени или пластмасови кутии. Листните зеленчуци като марулята, от друга страна, трябва да са във влажна среда, за да се запази свежестта им.

Съхранявайте ги в найлонов плик, който трябва да е затворен, за да не се стича вода върху други продукти. Влагата ускорява процеса на гниене, т.е. скъсява срока на годност. Затова дръжте другите зеленчуци далеч от марулята, за предпочитане на отделен рафт или чекмедже, за да не се натрупва влага. Това важи особено за домати, моркови, целина, броколи и подобни видове зеленчуци, при които влагата бързо причинява гниене, така че ги извадете веднага и използвайте здравата част. Плодовете и зеленчуците не трябва да са прекалено меки, защото процесът на гниене се развива бързо в такива парчета. Ако не е опаковано, измийте го и го подсушете добре със салфетки, преди да го приберете в хладилника. Важно е продуктите да се изсушат преди съхранение, защото влагата насърчава развитието на бактерии.

Само горските плодове не трябва да се мият преди да се сложат в хладилника, а преди да се консумират, а да се съхраняват в затворен съд, тъй като бързо се развалят във влажно пространство.

Съхранение на продукта

Веднъж седмично не забравяйте да проверявате съдържанието на хладилника и да отстранявате всички продукти, които са започнали да се развалят. Дезинфекцирайте рафтовете и повърхностите на хладилника. Извадете от хладилника, след което избършете рафтовете и вътрешността с разтвор от вода и сода бикарбонат. Ще спестите енергия и ще запазите качеството на продуктите по-дълго, ако настроите температурата в хладилника между 1,5 и 4 градуса.

Най-много бактерии се задържат в отделенията за плодове и зеленчуци и зеленчуци.

Плодовете и зеленчуците трябва да се измиват старателно, преди да се поставят в хладилника, тъй като бактериите се разпространяват бързо от един продукт на друг.

Ябълките, доматите и авокадото съдържат етилен, който ускорява узряването на зелените листни зеленчуци, морковите или броколите, които са особено чувствителни към този растителен хормон, така че не ги съхранявайте заедно в хладилник.

Месото трябва да се съхранява на най-долните рафтове, тъй като там е най-студено. Предотвратете протичане – за да избегнете цапане и риск от замърсяване на суровата храна, винаги я увивайте добре, дори когато е поставена в чиния, така че нищо да не протича в хладилника.

Колко дълго издържат определени продукти в хладилника?

Представяме ви списък с най-често използваните продукти в кухнята:

Прасковите могат да издържат в хладилник от три до пет дни, гроздето до седем дни, боровинките от една до две седмици, а ябълките - три седмици. Използвайте по-меките плодове (малини и ягоди) в рамките на два до три дни.

Зеленчуците, които изискват влага, като например марулята, могат да издържат три до четири дни в хладилник. Кейл, броколи, спанак и други подобни могат да издържат три до пет дни, доматите до седем дни, целината - една до две седмици, а морковите - две до три седмици.

Прясна риба, пресни колбаси и пилешко месо е най-добре да се консумират в рамките на два дни. Говеждото, телешкото и свинското месо могат да издържат един ден повече. Прясно смляното месо не трябва да се оставя навън повече от 24 часа.

Супите и яхниите, ако са добре затворени, могат да се съхраняват в хладилник до три дни. Варено, печено или задушено месо, ако е херметически затворено, може да се съхранява в хладилник от два до три дни;

Яйцата могат да издържат от три до пет седмици. Ако имате яйце, за което не сте сигурни на колко години е, поставете го в чаша със студена вода. Прясното яйце ще потъне на дъното, докато старото ще изплува на повърхността.

След отваряне дълготрайното (пастьоризирано) мляко може да се съхранява в хладилник около три дни. Твърдите сирена ще издържат от една до две седмици, при условие че са опаковани в хартия или в запечатан контейнер.

Отворените парчета сушено месо могат да издържат от три до пет дни, докато сушените колбаси могат да издържат до един месец. Използвайте морски дарове в рамките на няколко часа, прясна риба в рамките на ден-два, а печена или варена риба може да се съхранява до два дни.

Охладете сготвената храна.

Ако сте приготвили повече храна и искате да я приберете в хладилника за следващия ден, уверете се, че храната е добре охладена, но също така, че не престоява извън хладилника повече от час след готвене. Съхранявайте сготвената храна в добре затворен съд, не я изваждайте дълго време преди консумация и след това не забравяйте да я затоплите добре.