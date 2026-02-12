Лайфстайл:

Аспект на деня и фаза на Луната на 13 февруари 2026 г. Промяна в обстоятелствата

12 февруари 2026, 21:24 часа 0 коментара
Аспект на деня и фаза на Луната на 13 февруари 2026 г. Промяна в обстоятелствата

Съдържание:

На 13 февруари 2026 г. Луната е намаляваща, 26-и лунен ден. През този ден думите ще се изричат ​​директно, формулировките няма да се смекчават, а отказът от компромис ще се възприема не като конфликтна стратегия, а като необходима мярка. Водолеят засилва фокуса върху вътрешните убеждения, а не върху външните очаквания, така че действията, предприети на този ден, често са мотивирани от дългогодишно желание да се спре адаптирането към изискванията на другите.

Дневен хороскоп за 13 февруари 2025 г.

Без предупреждение

Външните обстоятелства могат да се променят без предупреждение: споразуменията да се отменят, да пристигне неочаквана информация и плановете, които са изглеждали надеждни да се нарушат. Във взаимоотношенията нуждата от емоционална връзка се увеличава, но влиянието на Водолей и Козирог пряко пречи на изразяването на тази нужда. В резултат на това много чувства остават неизразени, което увеличава вътрешното напрежение.

Новолуние 2026 година

Сънища и подстригване

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Днес не е желателно да променяте имиджа си. Подстригването сега няма да ви донесе нищо добро. Сънят в този лунен ден ще покаже вашия характер. Ако виждате себе си като успешен, всемогъщ, значи е време да слезете на Земята и да се оцените трезво. Ако се виждате нещастен е добре да повишите самочувствието си и да се уважавате повече. 

Пълнолуние 2026 година 

Снимки: iStock   

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
зодии дневен хороскоп луна фаза на луната хороскоп аспект на деня
Още от Хороскоп
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес