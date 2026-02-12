Аспект на деня и фаза на Луната на 13 февруари 2026 г. Промяна в обстоятелствата

На 13 февруари 2026 г. Луната е намаляваща, 26-и лунен ден. През този ден думите ще се изричат ​​директно, формулировките няма да се смекчават, а отказът от компромис ще се възприема не като конфликтна стратегия, а като необходима мярка. Водолеят засилва фокуса върху вътрешните убеждения, а не върху външните очаквания, така че действията, предприети на този ден, често са мотивирани от дългогодишно желание да се спре адаптирането към изискванията на другите.

Дневен хороскоп за 13 февруари 2025 г.

Без предупреждение

Външните обстоятелства могат да се променят без предупреждение: споразуменията да се отменят, да пристигне неочаквана информация и плановете, които са изглеждали надеждни да се нарушат. Във взаимоотношенията нуждата от емоционална връзка се увеличава, но влиянието на Водолей и Козирог пряко пречи на изразяването на тази нужда. В резултат на това много чувства остават неизразени, което увеличава вътрешното напрежение.

Сънища и подстригване

Днес не е желателно да променяте имиджа си. Подстригването сега няма да ви донесе нищо добро. Сънят в този лунен ден ще покаже вашия характер. Ако виждате себе си като успешен, всемогъщ, значи е време да слезете на Земята и да се оцените трезво. Ако се виждате нещастен е добре да повишите самочувствието си и да се уважавате повече.

