Срещу солидна гаранция: Отменен е домашният арест на Никола Барбутов

Софийският градски съд измени мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов от домашен арест в парична гаранция в размер на 5000 евро. Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с бизнесмена Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова. До тук се стигна след твърдения на кметовете на столичните райони "Люлин" и "Младост" Георги Тодоров и Ивайло Кукурин, че им е упражняван натиск да участват в корупционна схема за нагласяване на обществени поръчки за определени фирми.

Днес трябваше да започне разпоредителното заседание, но беше отложено за 25 март заради неизпълнение на процедурата по връчване на съдебните книжа на защитника на подсъдимата Соня Клисурска.

Оставка на върха на ПП

Още: Отложиха делото срещу Никола Барбутов

Припомняме, че през 2025 г. именно заради “Барбутовгейт“ един от лидерите на “Продължаваме промяната“ - Кирил Петков, подаде оставка, а след това напусна и 51-ото Народно събрание, отказвайки се от депутатския си мандат.

Снимка БГНЕС

Оставката дойде на 25 юни 2025 г., когато тръгна скандал със записи, в които се говори за далавери в Столична община, а Кирил Петков се почувства отговорен за подбора на кадрите в общината.

За записа се твърдеше, че отразява проведен разговор между подалия оставка заместник-кмет на София Никола Барбутов и районния кмет на "Люлин" Георги Тодоров.

Наши фирми и “ресто“

Още: България през 2025 г.: "Барбутовгейт" изгони Кирил Петков от ПП

Темата на разговора е евентуално облагодетелстване на фирми при обществени поръчки в районите "Младост", "Люлин" и "Искър", а в замяна ще се получи определен процент "ресто", което да бъде върнато под формата на дарение към "Продължаваме промяната".

Заради това Барбутов беше арестуван и стоя в ареста близо половин година. Той беше задържан в края на юни, като в края на ноември мярката му беше променена на домашен арест. Междувременно той подаде оставка и като заместник-кмет в столицата.

А Тодоров, заедно с кмета на "Младост" Ивайло Кукурин, се отделиха от ПП, като определено решението им разклати още повече общинската власт в София.

Извинете за кадровата грешка

Още: Кметовете на "Люлин" и "Младост": Барбутов не е жертва, а част от по-голяма схема

„Искам лично да поема политическата отговорност за провала на подбора на кадри в София. Подавам оставката като съпредседател на "Продължаваме промяната" и като депутат от партията, защото каузата е по-голяма от нас.

Извинявам се, че допуснах тази кадрова грешка. В тези четири години никога не съм ви предал, не съм действал от корист и страх. Дадох своя принос и оставям партията на достойни хора, които ще продължават промяната за нейното бъдеще", обяви тогава Петков.

Още: "Не съм свободен, на крака ми има гривна": Барбутов прегърна децата си (СНИМКА)