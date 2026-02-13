"Продължаваме промяната" иска международно разследване на "Петрохан"

Партия "Продължаваме промяната" пусна петиция, в която се иска международно разследване на трагедията, струвала живота на шест души при хижа "Петрохан" и под връх Околчица. В текста на документа пише: "Ченгеджийската операция за прикриване на истината около хижа "Петрохан" струва живота на шест души, сред които и дете. Появиха се данни, че ДАНС е имала свои вербувани лица в организацията, свързана със случая, което поставя тежки въпроси за това какво е знаела държавата и кога. На изслушване в пленарна зала Деньо Денев не успя да отговори с твърдо "не" на въпроса дали това е истина."

От партията задават въпроси защо не са предприети мерки по превенция, дали изобщо властите са реагирали и имало ли е чадър над дейността на групата. Още: Случаят "Петрохан" удря по психиката на децата: Професионални насоки как да ги опазим

Оттам обвиняват властите в липса на прозрачност и политизиране на темата. Обвинителен пръст бива насочен към Деньо Денев, Борислав Сарафов, Даниел Митов и Калин Стоянов.

Прокуратурата изпрати материали в парламента

На свой ред, прокуратурата изпрати на парламента събранието до момента материали от досъдебните производства по случая. Сред тях са разпити на свидетели, заключения от експертизи, протоколи и писмени и веществени доказателства:

"Материалите са предоставени с оглед високия обществен интерес, при спазване на принципите за откритост и прозрачност на действията на органите на съдебната власт и за взаимодействие с органите на законодателната и изпълнителната власт (чл.5, ал.2 и ал.3 от Закона за съдебната власт), както и във връзка с предложение на двама народни представители в 51-вото Народно събрание", казват от прокуратурата. Още: "По стар милиционерски обичай": ДБ за информация за "Петрохан" и в шок от Калин Стоянов (ВИДЕО)

Оттам отбелязват, че депутатите "не следва да допускат разгласяване на факти от интимния живот на разпитаните по делото свидетели, както и факти, уронващи техния авторитет и достойнство".