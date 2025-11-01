Научете най-щастливият ден от седмицата за всяка зодия, 3-9 ноември 2025

Най-щастливият ден от седмицата за всеки зодиакален знак от 3 до 9 ноември 2025 г. е тук. Тази интензивна седмица започва с преминаването на Марс в Стрелец във вторник, 4 ноември. Марс в Стрелец търси нови възможности, смисъл и трансформация чрез растеж. Нека енергията на Марс ви тласка към нови начала, знаейки, че когато Венера премине в Скорпион в четвъртък, 6 ноември, ще бъдете подтикнати да прегърнете най-дълбоките си желания за живот.

Въпреки че енергията през предстоящата седмица е благотворна, трябва да се заземите и да помните, че имате време да реализирате мечтите си. Няма бързане. Забавете темпото и позволете на Вселената да ви разкрие следващите ви стъпки, когато Пълната Суперлуна в Телец изгрява в сряда, 5 ноември. Телецът е хармоничен, луксозен и изобилен зодиакален знак, който може да ви помогне да въплътите това, което се надявате да привлечете. Тъй като е суперлуна и е най-ярката, която ще се случи тази година, способността ви да привличате това, което желаете, ще бъде увеличена. Това е важен момент за пробиви, особено когато ретроградният Уран се завръща в Телец в петък, 7 ноември.

Въпреки че възможностите и божественото напътствие ще се увеличат през следващите дни, не забравяйте да забавите темпото, тъй като Меркурий е ретрограден в Стрелец в неделя, 9 ноември. Не забравяйте, че не е нужно да бързате през този период, а вместо това да задържите пространство за пълното осъществяване на божествения план за вашия живот.

Още: На 1 ноември: Числото 1 ще опрости греховете на тези 4 зодии!

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: четвъртък, 6 ноември

Позволете си да продължите напред, красиви Овни. Навлизате в период на късмет и изобилие в живота си, но трябва да се уверите, че си позволявате да продължите напред. Това означава да бъдете отворени за променящи се аспекти от живота си, които преди не сте очаквали.

Не се колебайте, тъй като Венера преминава в Скорпион в четвъртък, 6 ноември. Финансовите въпроси и новите начала са силно насърчителни в момента, тъй като Венера в Скорпион ви позволява да се носите по течението, вместо да се борите срещу него. Това е от решаващо значение, за да се възползвате от всички възможности, които ще се появят.

Може би ще се наложи да промените и перспективата си, Овни. Опитайте се да се доверите, че божественият план винаги ще бъде по-добър от вашия собствен, за да можете най-накрая да продължите напред и да оставите съмненията от миналото зад гърба си завинаги.

Още: Таро хороскоп за 1 ноември 2025

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: петък, 7 ноември

Възползвайте се максимално от всеки момент, Телец. Уран за първи път влезе във вашия знак през 2018 г. и донесе значителен период на личностно израстване и открития. Това, което сте сега, не е това, което сте били тогава, и целият ви живот е отражение на това.

Докато през летните месеци, когато Уран навлезе в Близнаци, започнахте да свиквате с новото си нормално състояние, той ще се завърне в Телец като част от ретроградното си движение в петък, 7 ноември. Това не е момент за страх, тъй като няма да се усеща както през 2018 г. Вместо да нарушава плановете и вярванията, това ще ви помогне да осъществите тази нова фаза от живота си.

Осъзнайте всичко, което сте научили от началото на този период, и с какво вече не сте склонни да се задоволявате. От петък, 7 ноември, до 26 април 2026 г., най-накрая ще видите как всичките ви усилия се отплащат. Телец, новият ви живот започва да се материализира.

Още: Любовен съвет за всяка зодия за 1 ноември 2025

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: сряда, 5 ноември

Близнаци, не пренебрегвайте божествените побуждения от вселената. В сряда, 5 ноември, ще настъпи пълната Суперлуна в Телец. Този лунен цикъл започна на 27 април, така че може да е полезно да помислите какво се е случвало в живота ви и във вас самите през този период.

Въпреки че Телецът управлява темите на интуицията и божествените знаци, той е и земен знак, който представлява изобилие и богатство. Трябва да се вслушвате в себе си и в идеите си, особено ако те са свързани с увеличаване на доходите ви или самоусъвършенстване.

Земността на Телеца ще ви помогне да заземите тази идея, за да можете да я осъществите. Не се изненадвайте, ако изведнъж вече не можете да се разубеждавате от това, което ви е писано да правите. Вярвайте в себе си и не губете време, игнорирайки божествените подтици от вселената. Всичко това ви води към по-добър живот.

Още: Суперлуна в Телец на 5 ноември: Какво ще донесе на всяка зодия

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: четвъртък, 6 ноември

Разкрийте мистериите на ума си, Раци. Може да сте известни като емоционален воден знак, но това не рисува пълната картина на сложността, която изгражда това, което сте.

Може да сте мили, чувствителни и грижовни, но също така сте дълбоки, мистериозни и креативни. Не забравяйте да отделите място за тези качества, които може би не винаги приемате, особено когато Венера навлиза в Скорпион в четвъртък, 6 ноември.

Още: Таро хороскоп за всяка зодия за ноември 2025

Венера в Скорпион ще подобри професионалния и романтичния ви живот, но само ако започнете да приемате себе си. Това е моментът да се съсредоточите върху проекти, свързани с писане, романтика и начинания, които носят по-голяма радост в живота ви. Венера носи късмет в живота ви, но първо ще изисква да бъдете най-автентичното си аз и да уважавате истината си.

Останалите зодии може да прочетете в сайта на iwoman.bg