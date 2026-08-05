Туристи откриха останки от дрон в Черно море, плаж е отцепен

Румънските власти отцепиха част от плаж в черноморския курорт Мамая, след като туристи съобщиха, че са забелязали обект, приличащ на дрон, да се носи по вълните на морето, съобщава изданието СпотМедия. Според изданието сигналът е бил подаден от туристи, които забелязали плаващия обект на около 25 метра от плажа, а властите са се намесили незабавно, като са ограничили достъпа до зоната. На място са пристигнали полицаи, пожарникари и представители на Бреговата охрана, които са отцепили зоната от съображения за сигурност, пише БТА.

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Според Бреговата охрана намереният обект е безпилотен летателен апарат без експлозивни материали. Властите все още не са установили дали става дума за военен или цивилен дрон, отбелязва изданието. Апаратът е бил изваден от водата и предстои да бъде анализиран от специалисти, включително от Румънската разузнавателна служба, за да бъде установен произходът му и начинът, по който е стигнал до румънското крайбрежие.

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