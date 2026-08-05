"Искат да направят Украйна по-сговорчива": Зеленски за отказа на съюзниците да му дадат ПВО

Президентът Володимир Зеленски потвърди, че партньорите му са отказали да предоставят допълнителни системи за противоракетна отбрана. Той направи това изявление по време на заседание на Съвета за национална сигурност и отбрана. Според него партньорите официално са отдали прекъсванията на доставките на военен конфликт в Близкия изток. Той обаче предполага, че е възможно да е имало и политически мотиви.

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„Поне това е официалната причина, която получихме от нашите партньори, предимно от САЩ, но и от европейски... Не знам дали има други причини освен Близкия изток. Може би това са политически стъпки, за да се направи Украйна, така да се каже, по-сговорчива. Според мен това е неизбежно. Разбираме, че това е сериозно предизвикателство“, каза държавният глава.

Президентът подчерта, че Министерството на външните работи и Министерството на отбраната трябва да „стиснат зъби и да направят всичко“, за да гарантират, че техните партньори ще увеличат доставките на системи за противобалистична отбрана. „Всички ние трябва да направим това... Военните трябва да унищожат пусковите установки на противника“, добави Зеленски.

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По време на среща в Овалния кабинет, президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли искането на Зеленски за 300 допълнителни ракети за системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Тръмп посочи недостига на тези ракети в американските запаси за това решение. Той също така заяви, че самият Вашингтон се нуждае от боеприпасите, за да защитава американските бази на фона на войната в Близкия изток. Освен че отказва да достави ракети „Пейтриът“, президентът на САЩ все още се колебае дали да прехвърли технологията за производство на тези боеприпаси на Украйна.

Президентът по-рано отбеляза, че доставките на противобалистични ракети от партньори са намалели значително тази година . Според Володимир Зеленски, броят на ракетите за противовъздушна отбрана, доставени на Украйна, е намален три пъти в сравнение с 2025 г.

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