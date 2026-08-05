Гори един от ключовите обекти на Роскосмос (ВИДЕО)

Пожар е избухнал в Централния научноизследователски институт по машиностроене, водещ аналитичен център на Роскосмос, в град Корольов в Московска област. Това съобщи ТАСС, позовавайки се на службите за спешна помощ. Информационната агенция съобщава още, че пожарникарите в Московска област са поискали съдействие от московското управление на Министерството на извънредните ситуации. По предварителна информация пожарът е причинен от човек.

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Ограничения

Непосредствено преди да бъде съобщено за пожара обаче, Росавиация е ограничила операциите на летищата Домодедово, Внуково и Жуковски. Това обикновено се случва в случай на атака с дрон. Централният научноизследователски институт по машиностроене включва легендарния Център за управление на полетите. Институтът участва и в разработването на системата ГЛОНАСС и изследванията на ракетните и космическите технологии. От 2022 г. Централния научноизследователски институт по машиностроене е под санкции от ЕС, САЩ, Канада и други страни за подпомагане на войната срещу Украйна.

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По предварителна информация пожарът се е разразил в корпус №2. Обектът се използва за управление на космически кораби, получаване на телеметрия и подпомагане на работата на руските космически програми.

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