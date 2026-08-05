Взривиха шеф на руски производител на дронове. Удар и по поредна руска рафинерия (ВИДЕО)

Опит за покушение е бил извършен днес, 5 август, срещу Владимир Ткачук, изпълнителен директор на завод "Уралдрон", в Свердловска област. Според местното издание 66.RU, мерцедесът, в който се е возил, е експлодирал в село Болшой Исток близо до Екатеринбург. Ткачук е бил тежко ранен и откаран в интензивно отделение, шофьорът му е бил убит. Съгласно източници на изданието е образувано наказателно дело за опит за убийство. Това е второ покушение срещу директор на руски производител на дронове - ОЩЕ: Украйна загуби нов F-16 и простреля шеф на руска компания за дронове. Зеленски отиде за пръв път в Полша след скандала (ОБЗОР-ВИДЕО)
Russian channels are reporting that in Bolshoy Istok, Russia, Vladimir Tkachuk, director of an enterprise manufacturing "Upyr" FPV drones, was blown up. He is also the author of the "Turned on War" Telegram channel. But don't get too excited. He's in the ICU right now in critical… pic.twitter.com/ch1ox80OFL— WarTranslated (@wartranslated) August 5, 2026
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Предприятието "Уралдрон" произвежда FPV дрона "Упир", за който руските власти твърдят, че се използва във войната срещу Украйна за унищожаване на бронирани машини. През 2025 г. "Уралдрон" отчете печалба от 1,9 милиарда рубли - 22 пъти повече от година по-рано. Ткачук е участвал в среща с Владимир Путин като разработчик на безпилотни системи.
Ткачук е известен с позивната си "Гул". Според разследващи журналисти той е бил посочен като заподозрян в наказателно дело от 2009 г., свързано с производството на порнография. Остава неясно как е завършил случаят.
💣Russian drone maker blown up in the Urals previously faced a pornography investigation— NEXTA (@nexta_tv) August 5, 2026
A car carrying pro-war blogger and Ural Drone Factory CEO Vladimir Tkachuk was blown up near Yekaterinburg, but survived. His driver was killed.
Tkachuk, known by the call sign “Ghoul,”… pic.twitter.com/ZWukKxD7v9
Същевременно Украйна атакува и поредна руска рафинерия, този път в Уфа. Ръководителят на Башкортостан Радий Хабиров призна в официалния си канал в Телеграм за избухнал пожар в "промишлена зона". Хабиров отрече и да има замърсяване на въздуха. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA геолокализира кадри на пожара и установи, че гори в района на "Башнефт-Новойл" в Северната индустриална зона на Уфа.
In Russian Ufa, Ukrainian drones paid a visit to an oil refinery. pic.twitter.com/L97eLOABOv— WarTranslated (@wartranslated) August 5, 2026
Междувременно, във водещия изследователски център на "Роскосмос" в Московска област избухна пожар, предаде ТАСС на база информация от руското министерство за извънредните ситуации. Центърът се намира в град Корольов. Не е ясно какви са причините за пожар.
One of the buildings at Roscosmos' main research institute, TsNIIMash, is on fire in Korolyov, Moscow region. The institute is central to Russia's space program and aerospace research. #Russia pic.twitter.com/tNbKsSQno9— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2026
АД ЦНИИмаш (Централен изследователски институт по машиностроене) е ключов изследователски институт в руската космическа индустрия и водещ изследователски център на Роскосмос. Разработките на института се използват при създаването на балистични ракети, навигационни системи, сателитно разузнаване и други системи с военно приложение - Още: Гори един от ключовите обекти на Роскосмос (ВИДЕО)
Preliminary reports suggest the fire at Russia's TsNIIMash is affecting Building No. 22, one of the structures within Roscosmos' Mission Control Center complex in Korolyov. The facility is used to control spacecraft, receive telemetry and support Russian space operations, making… https://t.co/diwUAo6wzx pic.twitter.com/xxIdV1aFuq— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2026