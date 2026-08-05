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Взривиха шеф на руски производител на дронове. Удар и по поредна руска рафинерия (ВИДЕО)

05 август 2026, 21:13 часа 648 прочитания 0 коментара
Снимка: NOELReports/X
Взривиха шеф на руски производител на дронове. Удар и по поредна руска рафинерия (ВИДЕО)

Опит за покушение е бил извършен днес, 5 август, срещу  Владимир Ткачук, изпълнителен директор на завод "Уралдрон", в Свердловска област. Според местното издание 66.RU, мерцедесът, в който се е возил, е експлодирал в село Болшой Исток близо до Екатеринбург. Ткачук е бил тежко ранен и откаран в интензивно отделение, шофьорът му е бил убит. Съгласно източници на изданието е образувано наказателно дело за опит за убийство. Това е второ покушение срещу директор на руски производител на дронове - ОЩЕ: Украйна загуби нов F-16 и простреля шеф на руска компания за дронове. Зеленски отиде за пръв път в Полша след скандала (ОБЗОР-ВИДЕО)

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Предприятието "Уралдрон" произвежда FPV дрона "Упир", за който руските власти твърдят, че се използва във войната срещу Украйна за унищожаване на бронирани машини. През 2025 г. "Уралдрон" отчете печалба от 1,9 милиарда рубли - 22 пъти повече от година по-рано. Ткачук е участвал в среща с Владимир Путин като разработчик на безпилотни системи.

Ткачук е известен с позивната си "Гул". Според разследващи журналисти той е бил посочен като заподозрян в наказателно дело от 2009 г., свързано с производството на порнография. Остава неясно как е завършил случаят.

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Същевременно Украйна атакува и поредна руска рафинерия, този път в Уфа. Ръководителят на Башкортостан Радий Хабиров призна в официалния си канал в Телеграм за избухнал пожар в "промишлена зона". Хабиров отрече и да има замърсяване на въздуха. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA геолокализира кадри на пожара и установи, че гори в района на "Башнефт-Новойл" в Северната индустриална зона на Уфа.

Междувременно, във водещия изследователски център на "Роскосмос" в Московска област избухна пожар, предаде ТАСС на база информация от руското министерство за извънредните ситуации. Центърът се намира в град Корольов. Не е ясно какви са причините за пожар.

АД ЦНИИмаш (Централен изследователски институт по машиностроене) е ключов изследователски институт в руската космическа индустрия и водещ изследователски център на Роскосмос. Разработките на института се използват при създаването на балистични ракети, навигационни системи, сателитно разузнаване и други системи с военно приложение - Още: Гори един от ключовите обекти на Роскосмос (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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