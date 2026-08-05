Държавата актуализира списъка на финансираните проекти по Националния културен календар за 2026 г.

Министерският съвет прие решение за изменение на Решение № 390 от 7 май 2026 г. за осигуряване на финансиране на Министерството на културата за 2026 г. С този ход се актуализира списъкът на проектите, които ще получат финансиране по Националния културен календар за тази година, като част от първоначално одобрените проекти се заменят с други инициативи от календара. Промяната не води до увеличение на общия размер на средствата, одобрени с Решение № 390, посочват от правителството.

Изменението се налага, тъй като част от първоначално предвидените за финансиране проекти не са достигнали до етап на сключване на договори поради осигурено финансиране по други програми или изтичане на сроковете за реализация.

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Освободен е ресурс в размер на близо 1,9 млн. евро

Освободеният финансов ресурс в размер на 1 897 151 евро ще бъде насочен към 27 проекта от Националния културен календар за 2026 г., които са включени в Решение № 956 от 30.12.2025 г. на Министерския съвет за приемане на Национален културен календар за национални прояви и чествания на събития и бележити дейци за 2026 г. и които имат готовност за реализиране.

"Решението ще осигури своевременното финансиране и реализиране на значими културни събития в страната при ефективно използване на вече осигурения финансов ресурс, без необходимост от предоставяне на допълнителни средства от държавния бюджет", добавят от кабинета.