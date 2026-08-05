Китай изстреля два нови сателита (ВИДЕО)

Китай успешно изстреля два хиперспектрални спътника „Oriental Smart Eye“. Те бяха изведени в орбита от борда на ракетата „Smart Dragon-3“ от морска платформа близо до Хайян, провинция Шандон, на 5 август 2026 г.
China successfully launched two Oriental Smart Eye (OSE) hyperspectral satellites aboard a Smart Dragon-3 rocket from a sea-based platform near Haiyang, Shandong, on August 5, 2026.— Clash Report (@clashreport) August 5, 2026
Equipped with advanced hyperspectral imaging and onboard AI processors, the satellites can…
Снабдени с напреднали хиперспектрални камери и бордови процесори с изкуствен интелект, спътниците могат да анализират суша, вода, растителност и минерали директно в орбита, намалявайки времето за обработка на данни от дни до минути. Заедно те осигуряват глобално покритие на всеки пет дни и ще подпомагат екологичното наблюдение, селското стопанство и управлението на бедствия, включително проекти за наблюдение на посевите в Индонезия и Узбекистан, предава китайската агенция Xinhua.