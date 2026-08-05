Спорт:

Китай изстреля два нови сателита (ВИДЕО)

05 август 2026, 20:52 часа 589 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Китай изстреля два нови сателита (ВИДЕО)

Китай успешно изстреля два хиперспектрални спътника „Oriental Smart Eye“. Те бяха изведени в орбита от борда на ракетата „Smart Dragon-3“ от морска платформа близо до Хайян, провинция Шандон, на 5 август 2026 г.

Снабдени с напреднали хиперспектрални камери и бордови процесори с изкуствен интелект, спътниците могат да анализират суша, вода, растителност и минерали директно в орбита, намалявайки времето за обработка на данни от дни до минути. Заедно те осигуряват глобално покритие на всеки пет дни и ще подпомагат екологичното наблюдение, селското стопанство и управлението на бедствия, включително проекти за наблюдение на посевите в Индонезия и Узбекистан, предава китайската агенция Xinhua.

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Китай спътник
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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