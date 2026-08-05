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Жена извади мъжа си от развалините в Суми, но не успя да издърпа дъщерите си на 5 и 10 години

05 август 2026, 17:37 часа 759 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Їх УБИЛА росія
Жена извади мъжа си от развалините в Суми, но не успя да издърпа дъщерите си на 5 и 10 години

В нощта срещу 4 август руснаците атакуваха жилищни сгради в град Суми с управляеми авиобомби. При атаката бяха убити две малки момичета, 5-годишната Емилия и 10-годишната София Дворниченко. Децата са спели в стаята си на втория етаж на къщата и са останали заклещени под развалините. По чудо се спасява майката Наташа, която успява да издърпа съпруга си, но не успява да спаси и момичетата. 

Съседка, които се притекла на помощ, разказва пред "Суспилне Суми": "София беше на 10 години, Емилия беше кукла, дете. Всичко е изчезнало. Представете си как ще преживеят това родителите. Бог ги е оставил живи. Наташа казва: "Защо не загинахме всички заедно?" 

Снимка: Facebook/Їх УБИЛА росія

Семейството е имало три деца. Най-голямото не е било в къщата по време на атаката. Двете момичета ще бъдат погребани утре, 6 август.

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Снимка: Facebook/Їх УБИЛА росія

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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