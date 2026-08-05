Свърши ли войната? САЩ премахнаха санкции срещу Иран

Съединените щати са премахнали антитерористичните санкции срещу два самолета и три авиокомпании, свързани с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция на Иран, съобщава "Ройтерс". Медията се позовава на информация, публикувана на уебсайта на Министерството на финансите на САЩ в сряда, 5 август 2026 г. Голяма част от санкциите бяха наложени от Министерството на финансите на САЩ след ескалация на военното напрежение и прехванати балистични ракети, изстрелени към сили на САЩ в Близкия изток.

В края на юли 2026 година Съединените щати наложиха нова серия санкции срещу Иран, насочени срещу 8 танкера и 10 юридически лица. Мерките са свързани с контрола върху корабоплаването в Ормузкия проток и опити за заобикаляне на ограниченията чрез фирми, базирани предимно в Китай.

Европейските санкции срещу Иран

Европейският съюз наложи санкции срещу военноморска част на Корпуса на иранската революционна гвардия и срещу двама ирански граждани, като ги обвини, че подкрепят мерки, ограничаващи свободата на корабоплаването през Ормузкия проток. Съветът на Европейския съюз включи в списъка си провинциалното командване на Хормозган на вече санкционираната от ЕС Военноморска част на Революционната гвардия, защото това звено помага за администрирането на система, изискваща от корабите, преминаващи през пролива, да предоставят информация за самоличността, товара и местоназначението си. А тя може да бъде използвана за определяне дали корабите имат право да преминат.

Припомняме, че още при първоначалното примирие Великобритания, Франция, Германия и Италия заявиха, че са готови да отменят санкциите срещу Иран в отговор на стъпките, предприети по отношение на ядрената му програма, след като САЩ и Иран обявиха, че са постигнали споразумение за прекратяване на конфликта помежду си. ОЩЕ: След обявяването на мир: Четири държави са готови да отменят санкциите срещу Иран